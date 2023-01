'El hormiguero' lleva años siendo uno de los programas más seguidos en España. Sus audiencias hablan por sí solas, y eso hace también que todo lo que sucede en el plató de Antena 3 tanga gran trascendencia en redes sociales.

Eso es precisamente lo que sucedió con uno de sus últimos invitados, cuya elección no gusto precisamente a todos los telespectadores. “Cuando vi la jeta de este mindundi apagué la tele y me fui a la cama a leer un buen libro”, llegó a señalar alguno.

El programa tenía como invitados a la actriz Ángela Molina y el actor Eduardo Casanova. La cosa iba con éste último. Y es que unas recientes declaraciones del artista en las que afirmó que "estaría muy bien acabar con la humanidad" no han sentado nada bien a muchos seguidores del programa.

'Veto' sin éxito

Gente que lo dejó patente en las redes sociales, no sólo atacando a Eduardo Casanova, sino también a ‘El hormiguero’. "Yo lo puse y al ver que estaba este elemento me fui a ver Netflix", "a este tipo no le doy ni medio minuto de audiencia" o "muy mal Casanova de invitado, lo siento por Molina. Hoy apagón de el hormiguero" fueron algunos de los comentarios de los usuarios que se pudieron leer en Twitter.

Usuarios a los no les salió nada bien el ‘veto’ ya que el programa volvió a funcionar muy bien a nivel de audiencia con un 16,4% de cuota de pantalla, lo que les supuso una audiencia media de 2,3 millones de espectadores. En total, fueron 5,7 millones de espectadores medios del espacio que dirige Pablo Motos.