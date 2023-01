Risto Mejide acudió recientemente a 'Sálvame' para promocionar la nueva temporada de ‘Viajando con Chester’. El popular presentador había prometido hace nueve años que nunca entraría al plató del programa, pero en esta ocasión decidió no ser consecuente con sus palabras.

Jorge Javier Vázquez se lo recordó nada más verle sentado en su Chester en el plató de ‘Sálvame’ “Vino un día al ‘Deluxe’ y me dijeron que no quería pisar el plató, le tuve que hacer la entrevista en el pasillo”, le dijo el presentador.

“Me acuerdo”, respondió Risto, quién acto seguido señaló que le habían ofrecido hacer la entrevista de nuevo fuera. “No habría ido esta vez”, le respondió Jorge Javier, a lo que Risto aclaró de inmediato que “he sido yo quien ha dicho que iba a entrar”.

De virtud a algo malévolo

“Nueve años después, uno no es igual, espero que tú tampoco”, prosiguió Risto Mejide. “Crecer es despojarte de los ‘nunca más’ y no pasa nada. Con la misma contundencia que dije ‘juro que no volveré’, estoy feliz de haber vuelto”, continuaba Risto

Jorge Javier, agradecido por esas palabras, apostilló que “menudo rollo de vida ser consecuente”. “La gente consecuente es muy peligrosa”, concluyó por otro lado el publicista.

Así de fácil y con pasmosa naturalidad convirtieron ambos la virtud de "ser consecuente" con uno mismo en algo malévolo. Y todo, para justificar la presencia de Risto en el plató. Algo que se justificaba por sí solo por la promoción de la nueva temporada de ‘Viajando con Chester’ y para lo que no hubiera hecho falta 'rebuscar' mucho más. El interés era lo que mandaba.