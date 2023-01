'Para toda la vida: The Bachelorette' continúa en Mediaset. El programa, que pasó de Telecinco a Cuatro por sus malos datos de audiencia, sigue buscando el mejor pretendiente para Sheila, su protagonista.

Y en medio de esa búsqueda, Jesús Vázquez ha querido aconsejar a la joven. Fue durante una charla entre protagonista y presentador en medio del episodio de anoche, cuando el gallego preguntó a Sheila si se veía capaz de salir de la mansión enamorada. Ella reconoció que lo veía difícil y expuso sus motivos.

“Tengo una coraza y no dejo que la gente pase esa coraza”, explicó mientras relataba que había vivido muchas relaciones tóxicas. Jesús la entendió, porque, tal y como explicó, él también llevó una coraza durante muchos años.

“Es muy fuerte cuando te rompen el corazón, y ahora te hablo yo como Jesús. Es inevitable ponerse esa coraza. Yo la he llevado muchos años. Soy viudo, en realidad. A mí se me murió una pareja, y se me rompió tanto el corazón que dije 'yo no me volveré a enamorar nunca más porque no puedo pasar otra vez por este sufrimiento de perder al amor de tu vida'”, decía el presentador antes de apuntar que ahora está casado desde hace 21 años.

Por último, el conductor quiso aprovechar su experiencia para darle un consejo a Sheila: “Si te sirve de consejo, aunque yo no soy muy de dar consejos, atrévete. Si ves que uno de ellos puede ser, hazlo. Porque yo, después de estar mucho tiempo escondido detrás de una coraza, le entregué mi corazón a una persona y es lo mejor que he hecho en mi vida. Siéntelo, déjate llevar, que nos queda todavía tiempo”.