El mercadillo solidario de Lydia Lozano va a traer cola en ‘Sálvame’. Pero no por lo recaudado o lo conseguido para una buena causa, más bien por todo lo contrario. Es decir, por retratar a todos los que no colaboraron con él.

Uno de ellos ha sido Kiko Hernández, que se justificó argumentando que no le donó ropa porque tras las mudanza -realizada en verano- tiene la casa hecha un desastre y porque ya colaboró con los damnificados en la iniciativa de Mediaset y Mensajeros de La Paz con La Palma.

“Duermo con la conciencia tranquila porque he colaborado y no tengo que dar ninguna explicación más”, dijo Kiko. Un discurso que no convenció y al que Carlota Corredera respondió con ironía.

Un ‘zasca’ en toda regla

“No he apreciado ni demagogia ni populismo en tu discurso, no es incompatible colaborar con la cuenta de Mediaset y deshacer tus cajas”, le dijo Carlota Corredera al colaborador de ‘Sálvame’.

“Y si no ¡Te coges la tarjeta, te compras cuatro cositas y se la das!”, prosiguió la presentadora, consciente de que había pruebas de que Kiko había dicho que no donó ropa “porque no le salió de ahí”. “Es mentira y está manipulado”, respondió él.

No fue algo aislado. Desde el inicio del programa, Kiko Hernández se mostró indiferente a las acusaciones e incluso dedicó alguna que otra 'pedorreta' a quienes le criticaban.

Y también tenía su parte de razón ya que no fue el único en tomar parte en el mercadillo de su compañera. Tampoco lo hizo, por ejemplo, Laura Fa pues consideraba que iba a ser "cutre" y que iba a quedar "fatal". Además, hubo otros que no fueron avisados, como Jorge Javier Vázquez y Kiko Matamoros.