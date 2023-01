España está muy cerca de conocer a su representante en Eurovisión 2023. Lo hará, concretamente, este sábado, en la final del Benidorm Fest. Tras el éxito del año pasado tanto del festival de preselección como de Chanel con su tercer puesto. Será difícil de igualar pero ilusión no faltará. Y el talento por parte de los candidatos tampoco.

Este año se antoja impredecible pero las casas de apuestas tienen una favorita: Alice Wonder. La artista madrileña de 24 años era una de las menos conocidas cuando se anunció a los participantes y ahora puede dar todo un vuelco a su carrera musical si se alza con el título. Su canción Yo quisiera ya supera las 400.000 visualizaciones en YouTube y la interpretará en directo este martes en la primera semifinal... y si pasa el corte, también el sábado.

Alice Wonder, artista de música alternativa y popular en redes sociales

Nacida un 11 de octubre de 1998, Alicia Climent está en el momento idóneo para triunfar. Viene de lanzar su segundo disco, aunque su popularidad se basa en las redes sociales, donde empezó a triunfar desde los 18 años. Tiene 107.000 seguidores en Instagram, 11.300 en Twitter y 15.900 en TikTok, además de 61.800 suscriptores en YouTube.

En su página web oficial se define como "el claro ejemplo de la llegada de un cambio generacional musical". Tiene dos álbumes: Firekid, lanzado en 2018, y Que se joda todo lo demás, que vio la luz en 2022. Su tema más popular es Por si apareces, una canción muy peculiar dedicada a "esa persona que desearías que desapareciese porque consigue hacerte sonreír con tan solo un mensaje pero consigue hacerte llorar si no contesta a los tuyos". Tiene 2,8 millones de reproducciones.

Sin embargo, su momento de más popularidad fue cuando interpretó Lucha de gigantes de Antonio Vega en el homenaje de Estado a las víctimas de la pandemia de COVID-19, celebrado a las puertas del Palacio Real. Esta emotiva actuación dio la vuelta al país.

Así es 'Yo quisiera', su canción para el Benidorm Fest

En Yo quisiera, su balada para el Benidorm Fest, Alice Wonder propone una interpretación profunda y cargada de sentimiento, donde el piano es el principal acompañamiento a su voz. La madrileña aspira a conquistar los corazones de los espectadores reflexionando de amor.

Letra de 'Yo quisiera' de Alice Wonder

¿Que más da

Lo que digan?

Si no saben nada

De lo que llevo dentro

¿Qué más da

Lo que piensen

Si ya nada

Parece tan real?

Yo quisiera parar el tiempo

Mirarme a los ojos

Y no sentir miedo

Yo quisiera

Volver

Pero no puedo

Si no es hoy

Dime para cuándo?

Ando pidiéndole a Dios toa la tregua que no me he dado

Al menos me he perdonado

Cómo pasan los años

Nadie diría que estaría aquí

Pero hasta aquí he llegado

Camino de suelo dorado

Dime que no te he fallado

Confías en mí

Y en qué tú y yo

Saldremos de aquí

Cogidos de la mano

Y si prefieres volar

Volaremos bien alto

Yo quisiera parar el tiempo

Pero no puedo

Yo quisiera

Volver

Pero no puedo

Si no es hoy dime para cuando

Camino de suelo dorado

Si no es hoy dime para cuando

Camino de suelo dorado