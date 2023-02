‘Pesadilla en la cocina’ cierra temporada este jueves en laSexta (22:30 horas). Alberto Chicote se traslada hasta Coslada para rescatar el local de una pareja que ve cómo su negocio se está yendo al traste en paralelo a su relación personal. Y es que ‘Los cinco sentidos’, el restaurante que regenta Quique junto a Lourdes, que trabaja en él como cocinera, va de mal en peor. Pero si hay problemas materiales, lo que de verdad mantiene al local en una posición difícil es la falta de liderazgo de Quique y Lourdes, que está llevando el negocio -en el que también trabajan Borja, hijo de Lourdes, y dos amigas de la pareja- hacia la ruina. En ‘Los cinco sentidos’ la confianza es, precisamente, lo que no favorece el buen hacer del equipo. Las comandas desorganizadas o las raciones excesivas y nada rentables son sólo algunos de los problemas que afronta el local, donde Chicote detecta pronto que el principal escollo es la comunicación entre Quique y Lourdes. Si ella no se siente valorada y su frustración es cada vez mayor, él cree que su pareja no sabe mandar y le abruma con problemas. A este cóctel se suma la actitud de Borja, que en ocasiones se toma demasiadas licencias.

Telecinco apuesta por la semifinal de ‘Pesadilla en el Paraíso’ (22:00 horas). Silvina Magari o Mar López.: una de las dos últimas nominadas se convertirá en la última finalista, sumándose al trío de candidatos formado por Antonio Montero, Tania Déniz y Borja Estrada. La semifinal del concurso también mostrará quién se ha alzado con el título de mejor granjero. Antes de abandonar El Paraíso, los concursantes han afrontado cuatro pruebas diferentes vinculadas al campo que servirán para distinguir al que mejor las haya resuelto. Además, los participantes han hecho balance de su experiencia en el reality en diferentes entrevistas realizadas por Nagore Robles, que serán emitidas a lo largo de la noche. Bisbal visita a Pablo Motos en Antena 3 Por su parte, ‘El hormiguero’ cierra esta noche la semana en Antena 3 (21:45 horas). En esta ocasión, el programa presentado por Pablo Motos recibe la visita de David Bisbal, que está a punto de estrenar ‘Ajedrez’, el primer adelanto de su próximo disco. Además, el artista hablará del directo que va a presentar entre marzo y abril en el Teatro Albéniz de Madrid. Ni un atraco frena a Emma Suárez en La 1 La 1 de TVE programa un nuevo pase de ’70 binladens’ (22:55 horas). Raquel (Emma Suárez) es una mujer con una complicada situación personal que le lleva a necesitar conseguir con urgencia, en 24 horas, 35.000 euros. Su última esperanza es un préstamo bancario. La irrupción de dos atracadores (Nathalie Poza y Hugo Silva) cuando está a punto de cerrar la transacción complica aún más su situación, pero Raquel sabe que no tiene otra opción que salir de allí con el dinero, al precio que sea. ‘Horizonte’ regresa esta noche (22:45 horas) a Cuatro. El programa abordará el derribo de nuevos objetos no tripulados sobre el espacio aéreo norteamericano por cazas de Estados Unidos. Para ello contará con la participación de Ignacio Rubio, piloto de Airbus 320, consultor aeronáutico y abogado; el ingeniero aeronáutico José Mariano López-Urdiales, fundador y CEO de Zero 2 Infinity; el coronel Pedro Baños; y el periodista Javier Sierra. Además, conectará también con Fernando Cámara, coronel del Ejército del Aire y piloto de combate, para conocer su opinión sobre esta situación.