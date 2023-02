Una de las estrategias más socorridas de las cadenas de televisión tradicionales para atraer al público joven es fichar para sus programas a gente que hable su mismo idioma. Es decir, que comenten los temas que más les interesan. Y, cómo no, 'influencers' y 'youtubers' están entre los primeros de la lista. TV-3 es la que más ha echado mano de este recurso, pero el resto tampoco se ha quedado al margen. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo las teles de toda la vida se ha puesto las pilas y han apostado por caras que atraigan a los adolescentes y jóvenes.

Laia Oli

La 'youtuber' y 'tiktoker' catalana, que cuenta con más de un millón de seguidores en las redes sociales, se hizo famosa haciendo vídeos sobre maquillaje y moda, a los que luego fue sumando retos, 'covers', ASMR y probando videojuegos... Ha publicado el libro 'El diario secreto de Laia Oli' y, desde principios de enero, presenta en el nuevo SX3 'InfluenX3r', el concurso para descubrir e impulsar a jóvenes creadores de contenido en catalán.

David its Me

Su nombre real es David Rodríguez, pero en las redes (Youtube, TikTok, Instagram...) se le conoce como David its Me. Este joven nacido en Sant Hipòlit de Voltregà en 2004 presenta, desde el pasado octubre, el nuevo programa diario del SX3 'Ràndom' junto a Maria Bouabdellah, con la que ha formado también tándem al frente de la retransmisión de la cabalgata de Reyes en TV-3. Antes estuvo en el programa de ràdio 'Kids', que se emite a través de iCat, y en 'Top or fail', del Super 3. Ha lanzado canciones y ha publicado el libro 'Sense filtres i en mode avió'.

Maria Bouabdellah

La compañera de David its Me en el 'Ràndom' del SX3 (Vic, 2002, pero criada en Banyoles) había colaborado antes en los debates de 'AdolescentsiCat' de Catalunya Ràdio y en el programa 'Mood Z' de TV3.cat. Comenzó haciendo vídeos en Instagram, y luego se sumó al Canal Malaia, la plataforma digital con contenido en catalán en internet. Como su 'partenaire' televisivo, también asumió la responsabilidad de retransmitir la cabalgata de Reyes en TV-3.

Juliana Canet

A sus 23 años, Juliana Canet (Cardedeu, 1999) es una de las creadoras de contenido en catalán en las redes más conocidas por los jóvenes y una de las pioneras en este idioma entre los adolescentes. Pero también de las más polémicas, porque no está acostumbrada a morderse la lengua. "Nunca haré contenido en castellano", reconocía a EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, hace unos meses cuando estrenó en TV-3 el programa 'Tot són problemes'. Curtida en la comunicación a través de internet (Instagram, Youtube...), antes de verla en la cadena autonómica catalana fue una de las impulsoras del Canal Malaia y ya se la escuchó en la radio ('Adolescents XL', 'El matí de Catalunya Ràdio') y en el Super 3 ('Món maker').

Estíbaliz 'Esty' Quesada

También conocida como Soy una pringada, es una 'youtuber', creadora de contenido, disc-jockey, actriz y directora española. Saltó a la fama por publicar vídeos irreverentes en Youtube, lo que le permitió dirigir y protagonizar su propia serie, 'Looser', de Flooxer, con la cantante Gisela, e interpretar papeles secundarios en producciones de cine y televisión como la película 'La llamada' y las series 'Paquita salas' y 'Vota Juan'. Asimismo, ha protagonizado con Nuria Roca dos temporadas del programa del canal TNT 'Road Trip'. Y participó en el concurso de repostería 'Celebrity Bake Off España' de Amazon Prime Video, donde hizo buenas migas con Esperanza Aguirre.

Inés Hernand

Esta madrileña de 30 años, cuyo apellido real es Hernández, cuenta con medio millón de seguidores en Instagram. Empezó a estudiar Historia del Arte, pero a los tres cursos se cambió a Derecho y ejerció de abogada durante algunos años. También ha sido jardinera, monitora, colaboradora de radio, consultora jurídica y productora. Pero su popularidad le llegó con su canal de Youtube: Inés Responde, en el que explicaba en clave de humor complicados aspectos jurídicos. Esto le llevó a colaborar en el canal de su amiga Andrea Compton y luego en PlayZ, de RTVE, donde ahora presenta el programa Gen PlayZ. Se trata de un debate protagonizado por jóvenes de la Generación Z que ha sido reconocido con un Ondas al Mejor Programa de Entretenimiento. En 2022 saltó a TVE para presentar el Benidorm Fest.

Samantha Hudson

Aunque no es la reina absoluta de las redes, porque en Instagram y Twitter tiene 125.000 seguidores y en Tiktok llega a los 300.000, es indudablemente un icono 'queer'. Artista, cantante, actriz, celebridad en internet y activista del colectivo LGTBIQ+, se dio a conocer con el controvertido sencillo 'Maricón', en 2015, que grabó como proyecto para una asignatura de cultura audiovisual. Aunque ha seguido cultivando su carerra musical, sus espectáculos y 'performances', se adentró en el mundo televisivo en 2020 con '¿Sigues ahí' (Netflix) y un pequeño papel en 'Veneno' (Atresplayer Premium). En 2021 fue concursante de 'Masterchef Celebrity' (TVE) y presentó 'Amor con fianza: el reencuentro' (Netflix) y protagonizó el telefilme 'Una Navidad con Samantha Hudson'. En 2022 presentó 'Crímenes online' (Flooxer/ Atresplayer Premium) y 'Sálvame Fashion Week y 'Sálvame Mediafest', en Telecinco.

Twin Melody

Las gemelas vascas Aitana y Paula Etxeberria, de 24 años, empezaron a componer a los 16 años y en TikTok suben vídeos cortos haciendo bailes y retos típicos de la plataforma, en la que tienen 17 millones de seguidores. En Youtube acumulan casi dos millones. Estudian Magisterio y en 2020 dieron el salto a la tele como colaboradoras de 'El hormiguero' (Antena 3), donde se enfrentaban a retos. Su última aventura, tras lanzar el 'single' 'Ciao' --con la colaboración de Emma Mascat, representante de Malta en Eurovisión 2022--, ha sido presentarse al Benidorm Fest, en el que quedaron entre los 18 finalistas, aunque no lograron su pasaporte para Liverpool.

Sieteex y los 12 chicos y chicas de 'Rabia'

Flooxer ya prepara la cuarta temporada de 'Rabia', el formato que mezcla telerrealidad, suspense e investigación y está protagonizado por 'influencers'. En esta tercera eran 13 los que intervinieron: Lidia Rauet, Álex Segura, Dani Marrero, YosoyPlex, Alex Gibert, Jordi Rodríguez, Atack3000, Lia Sikora, Nakar YT, Rubygex64, Carla Frigo, Sieteex y Guillem Viladoms, todos ellos muy conocidos por los jóvenes a través de las redes sociales. Sieteex, por ejemplo, que también participó en la segunda temporada, 'Rabia: Sanatorium', tiene 4,4 millones de seguidores en TikTok.