Pasapalabra es uno de los grandes programas de la televisión en España. Desde 2000 en pantalla con muy breves interrupciones y con más de 5.000 ediciones, el concurso sigue siendo líder de audiencia y causando furor. Todo ello sin haber hecho grandes modificaciones a la fórmula con la que empezó: un rosco con una palabra con cada letra que enfrenta a dos contendientes.

Hace algunos años, eso sí, hubo un cambio importante. Antes el concursante que era derrotado en este duelo final se iba a casa y se introdujo la silla azul, una prueba en la que el perdedor puede ser repescado. Esto ha dado lugar a que sea más fácil perpetuarse para los participantes, destacando la rivalidad de récord que mantienen desde la época de Telecinco Rafa Castaño y Orestes Barbero.

Nuevo cambio en las reglas de Pasapalabra tras una racha de empates

A pesar de que es poco habitual que gane en la silla azul un concursante nuevo, Rafa y Orestes siguen esforzándose para no perder. Por un lado, para evitar quedar eliminados si les sale un rival contestón en esta prueba de reciente creación. Y por otro para asegurarse llevarse al menos la mitad del premio (600 euros) y no irse de vacío del programa. Últimamente se están viendo un montón de empates, en ocasiones con ambos concursantes dejando pasar el tiempo y no contestando las letras que quedan para no arriesgarse a perder.

La nueva norma, eso sí, no va por ahí. De hecho el rosco de este jueves, el primer día en el que entró en vigor, acabó en una nueva igualada. En este caso el concurso de Antena 3 ha decidido modificar el reglamento sobre los invitados al programa. Sí, esos dos famosos que ayudan a Rafa y a Orestes a ganar segundos en las pruebas previas al rosco.

Así es la norma que entra en vigor para los invitados del programa

Si nos paramos a pensar cómo funciona la pista musical nos viene al recuerdo que consta de tres enfrentamientos cara a cara: el primero entre dos mujeres invitadas, el segundo entre los concursantes y el tercero y último entre los dos hombres invitados.

Efectivamente, Pasapalabra siempre invita a un hombre y una mujer a reforzar a cada equipo. Se trata de famosos de diferentes ámbitos y de rostros reconocidos de Atresmedia. Este es el caso de Juanra Bonet, el primer afectado por este sorprendente cambio. Roberto Leal le hizo saber que estaba haciendo historia: "La explicación no tiene que ver con que tú vengas, que es un hecho maravilloso, sino que empezamos contigo en el sitio donde normalmente se sientan las chicas".

Efectivamente, tras muchos años en los que siempre tenían que enfrentarse chica contra chica y chico contra chico ahora cambia la película: a veces será así y otras será chica contra chico. Siempre, eso sí, con un invitado de cada género por equipo. "Esto se ha hecho siempre así en Pasapalabra: las chicas se enfrentaban entre ellas y los chicos entre ellos. ¿Por qué? Tiene una explicación pero no la sabemos. Por lo tanto, a partir de ahora vamos a hacerlo así", sentenció el presentador. Las opiniones en redes sociales son diversas, pero el cambio ha venido para quedarse.