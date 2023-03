La 1 de TVE emite un nuevo pase de ‘Bad Boys 2: Vuelven más rebeldes’ (22:50 horas). Los detectives de narcóticos Mike Lowrey -Smith- y Marcus Burnett -Lawrence- han sido asignados a un nuevo caso en Miami, donde un astuto narcotraficante -Jordi Mollà- ha iniciado una sangrienta guerra. Además la amistad de los dos agentes se complica cuando Mike empieza a sentir algo por la hermana de Marcus...

Carlos Sobera se vuelve a poner esta noche en Telecinco al frente de ‘Supervivientes: Tierra de nadie’ (22:00 horas). La primera gala presentada por Carlos Sobera y Laura Madrueño desde Honduras, con la primera ceremonia de salvación, que además llega con novedades en su puesta en escena. Este trascendental momento supondrá la liberación de la lista actual de uno de los cuatro nominados, el que más apoyo haya acumulado en la votación abierta entre Alma Bollo, Jaime Nava, Diego Pérez y Ginés ‘Corregüela’. La gala acogerá un nuevo juego de recompensa en el que participarán los tres equipos. Será una espectacular yincana que comenzará en el mar y terminará en la playa con una divertida diana en una cama elástica. Por otro lado, el espacio producido en colaboración con Bulldog TV seguirá ofreciendo el relato de los primeros días de aventura de los 17 protagonistas, con especial atención al triunfo del equipo Tierra de Nadie en una dinámica puesta en marcha por el Pirata Morgan que les ha permitido hacerse, entre otros elementos, con el codiciado fuego de Playa Fatal; las tensiones en la convivencia entre Ginés ‘Corregüela’ y Asraf Beno; las dificultades de Adara Molinero ante la escasez de comida; y el regreso a la convivencia de Patricia Donoso tras plantearse su continuidad en el concurso.

Miguel Ríos y Luis Rubiales visitan a Risto en Cuatro

Cuatro apuesta por una nueva entrega de ‘Viajando por Chester’ (22:50 horas). Miguel Ríos y Luis Rubiales serán los invitados de Risto Mejide en la entrega de hoy. En la charla que mantendrán, Ríos explicará por qué con 78 años y después de retirarse varias veces de la música, regresa ahora a la carretera y los escenarios para celebrar el 40 aniversario de su disco ‘Rock and Ríos’, un doble LP y un concierto que marcó la historia de la música española. “Durante mucho tiempo, el cantar era la excusa. Ahora es el fundamento de la vida. Una de las razones por las que me levanto todos los días es porque quiero seguir cantando”, confesará. El cantante granadino revelará aspectos y anécdotas desconocidas de su vida, hablará de su ídolo Elvis Presley, de si la vida del rockero es ‘sexo, drogas y rock and roll’ y también de los altibajos en su carrera. Granada también es la tierra natal de Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol y segundo invitado del programa. Sentado junto a Risto en el chester en pleno centro del Estadio Escribano Castilla de Motril, su localidad natal, Rubiales hablará de las polémicas más recientes relacionadas con el deporte rey: el discreto resultado de España en el último mundial, la controversia en torno a los brazaletes durante esta competición en Catar, la marcha de Luis Enrique, la desigualdad en el fútbol femenino, el caso Alves, su eterna guerra con Tebas y el reciente caso Negreira, entre otras. En el transcurso de la charla, Rubiales mostrará también su lado más desconocido al hablar con emoción de su familia y de sus hijas.

Antena 3 emite esta noche un nuevo capítulo de ‘Hermanos’ (22:45 horas). Oğulcan intenta volver a disculparse con Emir, pero éste le amenaza. Tolga se acerca a Emir y le cuenta que odia a los hermanos. Orhan no ha podido pagar su deuda y le atacan. Resul prepara una cena para Suzan en casa y de repente aparece Ayla junto a Akif y Nebahat. Ömer tiene una foto que demuestra que Tolga provocó el incendio. Tolga le ofrece dinero a cambio de no enseñar la foto y Ömer acepta el trato para pagar la deuda de su tío Orhan. sengül visita a Nebahat y al ver un vídeo recuerda que Akif empujó al padre de los hermanos, provocando su muerte. Sengül regresa a casa asustada y asegura que Akif es un asesino.

John Cusack, Rebecca Da Costa y Robert De Niro, en laSexta

Por su parte, laSexta apuesta por un nuevo pase de ‘El encargo’ (22:30 horas). Un criminal espera a su jefe en un motel de mala muerte, después de matar a varios hombres y huir con una misteriosa bolsa.