Jedet acudió anoche a 'Días de tele' junto a otras mujeres destacadas en la lucha feminista para hablar de diversos episodios de su vida. Uno de ellos fue el de la denuncia por agresión sexual que realizó tras la gala de los 'Premios Feroz'. La actriz contó cómo le afectó la filtración y denunció lo mal que se trató su caso.

"Siento que me pusieron en esta posición mediática. Estoy orgullosa de haber denunciado, porque pienso que es algo que no hay que tolerar. Se olvidó que yo era la víctima y no respetaron mi proceso", empezó declarando la invitada.

"Cuando explotó todo, era porque había venido tres veces a molestarme. Se activó el protocolo sin que me diera cuenta", reconoció. "Lo siguiente que recuerdo es estar con cinco actrices en el baño, tranquilizándome porque me estaba dando un ataque de pánico". De hecho, la intérprete asegura que "denunciamos juntas con dos testigos más". Respecto a la filtración, comentó que "se le había escapado a la agencia EFE" que ella era la denunciante. Todo esto supuso una gran presión para ella, lo que la llevó a estar "encerrada en casa como dos o tres días".

Finalmente, Jedet se mostró muy crítica con la prensa y algunos comentarios que se hicieron: "Había gente que me cuestionaba y había prensa en el portal de mi casa, seguían a mis amigas... Encima en los titulares parecía que me habían hecho algo muy grave. La prensa no lo trató con un respeto, se convirtió en algo muy grande. Entiendo que mi imagen no es la que la gente entiende por víctima, quizás".

Además, añadió que "me sentí forzada a hablar, yo no quería, pero era como algo que tenía que hace para poder seguir trabajando. Todo el rato me siento muy juzgada". Al terminar sus explicaciones, Jedet añadió: "No he pasado todo lo que he pasado para tener que aguantar a un baboso".