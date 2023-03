Antena 3 ofreció en la noche de ayer la segunda y última Semifinal de 'El Desafío'. La gala, que dio a conocer a los tres últimos finalistas que acompañarán a Rosa López la próxima semana en la disputa por el triunfo, también dejó un insólito momento: la disculpa de Ana Guerra con el jurado.

"Tu pesimismo estaba justificado. No me ha gustado la prueba y no he entendido nada", valoraba el cómico sobre la prueba realizada por la canaria la semana pasada. "¿Sabes lo que pasa? Que esta prueba tiene una cosa superimportante: los ojos del que mira", le llegó a contestar la concursante.

Una semana pasada, la 'triunfita' quiso disculparse con el cineasta antes de ser juzgada por los miembros de la mesa. "Le voy a dar un besito a Santiago Segura porque le semana pasada le contesté un pelín regular", afirmaba.

''Soy una tía supercompetitiva, pero estoy trabajando en ello para que no me afecte demasiado. Tuve dos semanas un poco torpes y no lo supe gestionar muy bien", explicaba ante el desconcierto de sus compañeros y el público.

"Estamos en la tele y, al final, uno no quiere quedar mal delante de la gente que nos está viendo. El ego te puede y te quieres posicionar por encima del jurado en algún momento y no tiene por qué ser así. Entonces, yo asumo mi parte de culpa. Lo siento mucho", concluyó Guerra que, al final de la gala, se proclamaría ganadora, y por tanto, finalista de 'El Desafío' junto a Rosa López, Mariló Montero y Laura Escanes.