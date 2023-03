Por First Dates pasan todo tipo de solteros. Unos destacan por ser más atractivos, algunos son más inteligentes, otros muy divertidos... y de vez en cuando, se pasan famosos por el restaurante. Si días atrás ya apareció un exjugador del Barça ahora ha sido el turno de otra cara reconocible.

Miguel Ángel iba con ganas de encontrar el amor y no sabía lo que le esperaba en el popular programa de Cuatro. Este joven de 23 años fue emparejado con Marina y todo salió a pedir de boca desde el primer momento. Los dos se gustaron mucho y tenían cosas en común.

La reacción de Miguel Ángel al descubrir que Marina era famosa

Lo llamativo de la cita tan entrañable que estaban manteniendo estos dos jóvenes es que Marina era famosa... y Miguel Ángel no lo sabía. Al darse cuenta de que estaba pasando inadvertida, sacó el móvil de su bolso y preparó el terreno para decírselo: "¿Te quieres reír un rato? ¿Tú sabes lo que me pasó este verano?". La cosa prometía.

"Te vas a hartar de reír", insistió la soltera mientras enseñaba su perfil de TikTok. Ahí había un vídeo sobradamente conocido en el que era atacada por un mono en Gibraltar y sufría un duro mordisco. Unas imágenes muy virales que Miguel Ángel había visto unas cuantas veces. "¿Eres tú?", preguntó boquiabierto.

"He visto este vídeo 600 veces", confesó el joven en la mesa entre risas. Después lo explicó con más calma ante las cámaras de Mediaset: "Me he quedado flipando porque es un vídeo que me sale mucho y me hace bastante gracia. No me lo esperaba". Al estar más arreglada en el programa y llevar un peinado diferente no la había identificado, pero después se dio cuenta: "Estoy cenando con una famosa, la niña del mono". Más de 300.000 'likes' avalan que es una mujer muy conocida en las redes.