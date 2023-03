Los fans de 'El Hormiguero' acaban de recibir una noticia inesperada: Marron se ha ausentado del programa. El colaborador de la sección de ciencia, uno de los rostros más conocidos del programa, nunca había faltado por sorpresa en los diecisiete años que lleva en el equipo, siendo uno de los pocos que siguen desde su estreno en 2006. Ha estado al pie del cañón tanto en Cuatro como en Antena 3.

Todo se debe a un asunto familiar de extrema importancia. Lógicamente el científico ha tenido que anteponer a los suyos y dejar a un lado su labor en televisión. Su sección ha encontrado a su nuevo encargado: Miguel Gálvez. "El que más nervioso se pone de todos", según lo describe Pablo Motos. "Estoy nervioso, pero con el aplauso del público se me pasa", reconocía en su primera vez.

El feliz motivo de la ausencia de Marron en 'El Hormiguero'

Afortunadamente la razón por la que ha tenido que aparcar la ciencia es una bonita noticia: el nacimiento de su primer hijo. "Va a ser el bebé de todos, estamos muy emocionados y deseando que todo salga superbien", confirmaba Pablo Motos. Marron avisó de su ausencia de forma inesperada a mediodía y el programa tuvo que adaptarse.

En cierto modo fue un 'marrón' para Gálvez tener que asumir esta responsabilidad: "Me ha escrito Marron que estaba en el hospital y me ha dicho 'calienta, que sales'. Y desde la una hasta ahora he cagado cuatro veces ya". Pese a ello la sección salió adelante con una prueba con colirios para los ojos y una de cohetes con garrafas llenas de metanol.

El colaborador estará de baja por tiempo indefinido

El propio programa confirma que Marron se ausentará "durante unas semanas" para centrarse en cuidar a su vástago. No se confirma cuánto tiempo durará su baja por paternidad, así que la audiencia tendrá que esperar. De todos modos Miguel Gálvez está preparado para dirigir la sección de ciencia durante la cantidad de programas que sea necesaria.