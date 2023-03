La 'Ruleta de la Suerte' acostumbra a recibir críticas. La mayoría se las lleva Joaquín Padilla, su polémico cantante, y no es tan habitual que se cuestionen decisiones relacionadas con la competición. Pero lo que le ha ocurrido a Cris en el panel final es insólito.

Bajo la pista 'Monumento y ciudad', la ganadora del programa buscaba el coche con un panel en el que tuvo mucha suerte con las letras que pidió: '_alacio _e Los Á___la y C___a_ Ro_r__o'. Muy asequible. La concursante tardó poco en acertar Ciudad Rodrigo como localidad pero se atascó un poco más con el nombre del palacio.

Lo nunca visto: Jorge Fernández dice que sí y después que no

Cris probó todo lo que se le ocurría, como "Los Árabes", hasta que dio con "Los Águilas". Una respuesta que el presentador dio por buena durante un segundo y después invalidó. "No, no, no, hás dicho 'águilas' con s, te lo prometo. Otra vez te ha pasado lo mismo", dijo Jorge Fernández.

"Si hubieras dicho 'Palacio de Los Águila y Ciudad Rodrigo te hubieras llevado lo que tengo aquí en este sobre amarillo, pero claramente has dicho 'Águilas'. Te lo prometo, Cris", explicó. La broma le costó 1.500 euros. Afortunadamente era uno de los premios más bajos que puede repartir el panel final y no tuvo que lamentar una pérdida mayor.

Acusan de tongo a 'La Ruleta de la Suerte' por lo sucedido

Esta polémica ha generado diversas opiniones a la audiencia. Algunos espectadores cargaron contra la concursante en Twitter. "Que Cris se lleve algo de dinero es alucinante con lo mal que juega", había dicho una usuaria en mitad del programa. Otra consideraba que estaba siendo beneficiada por Jorge Fernández: "No hace más que ayudarla con todos los paneles".

Jorge conoce de algo a Cris (concursante rojo)? Porque no hace más que ayudarla con TODOS los paneles... La imparcialidad y el saber estar callado de este presentador brilla por su ausencia @LaRuletaSuerte#laruletadelasuerte — Miss Marta Peñate (@gh_galista) 6 de febrero de 2023

Sin embargo, después del polémico final las redes se pusieron del lado de la concursante. "Menudo tongo... Jorge ha dicho 'Sí' y así no ha tenido tiempo de decir 'águila'", apuntó un espectador, recordando que aún quedaban dos segundos. "Ha hecho a la concursante relajarse y no volver a intentarlo en lo poco que le queda de tiempo porque corregirlo y decir 'águila' no se tarda ni un segundo", dijo otro. Incluso un seguidor del programa considera que debió darse por buena la respuesta: "Si dices 'águilas' está la palabra 'águila' dentro". En cualquier caso la decisión ha sido firme: dejar a Cris sin premio.