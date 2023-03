Cristina Pedroche lleva algunos años intentando dejarse ver fuera de Zapeando. Y es que sólo las campanadas de Nochevieja le dan tregua a la simpática madrileña. Son varios los cástines que no ha superado para liderar proyectos televisivos, aunque por fin ahora va a poder presentar 'Password', un espacio que durará más bien poco porque no lo más probable es que la audiencia le dé la espalda. Esto no sería un problema para ella si no fuera porque Lara Álvarez le va a arrebatar un otro programa con el que hasta hace un tiempo contaba.

Tras varias ediciones de 'Supervivientes' y aceptar empalmar dicho programa con 'Pesadilla en el Paraíso', Lara se quemó. La cara más famosa del cuarteto de 'Amo a Laura', decidió tomarse unas largas vacaciones para replantearse su carrera. Ahora, todo apunta a que tiene un nuevo proyecto en marcha. 'Pekín Express' Es habitual que algunos programas cambien de cadena y terminen teniendo más éxito en la segunda, como ocurrió por ejemplo con 'Pasapalabra'. En este caso nos referimos a 'Pekín Express', que empezó sin demasiado éxito en Cuatro antes de fracasar en La Sexta y ahora Mediaset se replantea adquirirlo de nuevo. De hacerlo, colocaría a Lara Álvarez como presentadora del espacio que en su momento tuvo en Cristina Pedroche como cara visible. 'Pekín Express' es un programa aventurero en el que varias parejas compiten por alcanzar una serie de metas en un terreno desconocido y sin conocer el idioma local. Los inicios de Lara Álvarez