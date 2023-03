Jesús Vázquez es, sin lugar a dudas, uno de los rostros más populares y queridos de la pequeña pantalla. El presentador, de 57 años, lleva toda una vida en la televisión pero, sin embargo, ha sido ahora cuando ha revelado uno de los episodios más oscuros de su carrera.

El gallego se ha sincerado en una entrevista en 'Men's Health', dónde hizo una confesión muy dura sucedida en sus inicios profesionales.

"Me he encontrado animales televisivos maravillosos de los que he aprendido, y también me he encontrado con mucho bicho, tiburones muchos... Pulpos la verdad es que no tantos. Solo tuve un incidente con un pulpo en un despacho, que no voy a decir su nombre, que además era pulpo ¿eh?, no pulpa...”, relata Vázquez con cierto sentido del humor pero sin esconder lo que realmente sucedió ese día.

"Pero bueno, no voy a ponerme a hacer aquí ahora un me too, ni a denunciar nada. Pero sí, sí, tuve un incidente, bueno un par, en los que sentí que me estaban intentando envolver con los tentáculos y tuve que marcar límites y saber parar la situación a tiempo", explica el presentador sobre aquella desagradable experiencia dónde intentaron abusar de él.