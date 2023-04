'Supervivientes' está viviendo una edición llena de interesantes relaciones entre sus concursantes. Desde la cercanía de Manuel Cortés y Katerina Safarova, hasta el triángulo amoroso que está protagonizando Ginés Corregüela. Y precisamente sobre la relación entre el hijo de Raquel Bollo y Safarova se habló ayer viernes santo en 'Fiesta'.

Aprovechando la presencia de Bollo en el formato, Emma García ha querido saber de primera mano su opinión, acerca de la complicidad que manifiesta su hijo con la rusa. "Manuel, con lo que le conozco, a él le gusta mucho Katerina", decía la tertuliana sin esquivar la pregunta.

Sin embargo, el resto de colaboradores presentes en plató no lo han tenido tan claro. Una de las que manifestó su desacuerdo fue Alejandra Rubio. "Creo que Manuel se ha enganchado mucho de esta chica, pero creo que a ella no le gusta lo suficiente él. Igual le puede parecer gracia y eso me parece peligroso. Al final buscas afinidad y te confundes. Todo esto le viene mejor a ella que a él, porque a él esto le está perjudicando", afirmaba.

Tras escuchar a su compañera, Raquel Bollo ha querido matizar que "él [su hijo] está haciendo un buen concurso y lo da todo en las pruebas, pero los que lo conocemos bien sabemos que no lo gusta el conflicto". Intenta huir de ello siempre". Además, se ha mostrado preocupada porque esta relación le pueda pasar factura en el concurso: "La cercanía de Manuel con Kat le ha perjudicado y a Adara le ha perjudicado su cercanía a Asraf", ha concluido.