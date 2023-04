'Y ahora Sonsoles' consiguió un nuevo testimonio sobre el caso Alves. Apunto de cumplirse cuatro meses de lo ocurrido en un conocido local de ocio de Barcelona, el programa de Antena 3 emitió en exclusiva las declaraciones de Bruno Brasil, amigo del futbolista que estuvo aquella noche con él.

''Dani habló con todas, como yo, pero más con ella (la víctima), que se acercó a él, en algunos momentos bailando y rozándose, llamando su atención'', aseguró Brasil, añadiendo que, supuestamente, hubo un momento de la noche en el que Alves se "separó de ella para hablar con otras amigas": "Fue esta misma joven quien volvió a acercarse a él. Entraron y salieron por separado y pasaron unos 15 minutos".

Por otro lado, Brasil también declaró al programa que hablaron "todo normal": "No se dijo nada raro. Al salir del lavabo ella me dio un 'give me 5' (choca esos 5) y su prima un beso en la mejilla".

Después de escuchar sus palabras, Sonsoles Ónega se pronunció al respecto, expresando su opinión sobre el testimonio del amigo de Alves: "'La estrategia no puede ser más cristalina de querer desprestigiar a esta mujer''.

Las contradicciones de Alves en sus declaraciones ante la justicia

Cabe recordar que estas palabras de Bruno Brasil tienen lugar a tan solo unos días de que Dani Alves vuelva a prestar declaración ante la jueza que instruye esta presunta agresión sexual. Tal y como informó EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, esta nueva comparecencia tendrá lugar el próximo lunes 17 de abril.

Ante las contradicciones en las que incurrió durante su interrogatorio, llegó a dar hasta tres versiones, y las pruebas, la magistrada sustituta que entonces estaba a cargo de la investigación ordenó su ingreso en prisión por el riesgo de fuga. La togada redactó en el auto de prisión en el que motivó el encierro preventivo de Alves que "existen indicios mucho más que suficientes" para considerar que se produjo una violación en la discoteca y que el sospechoso fue autor de la misma. La togada dejaba esa valoración antes de subrayar que la instrucción acaba de comenzar.

Desde enero, al juzgado ha recibido resultados de pruebas que juegan en contra de Alves, como el informe policial de las huellas dactilares encontradas en el lavabo de la discoteca y que corroboran la versión de la joven o la grabación casual a través de la cámara que portaba un mosso del estado en que se encontraba la joven minutos después de la presunta agresión sexual.

Pero la prueba más contundente es el análisis de los restos de semen que se recogieron de las muestras intravaginales de la victima. El ADN coincide con el del futbolista. Es decir, corroboran que existió penetración, cuando en ninguna de las tres versiones ofrecidas por el jugador había hecho mención a ello. Alves explicó primero que no conocía a la joven, después que ella había entrado en el lavabo cuando él estaba dentro y, por último, que la mujer le hizo una felación y que él "se dejó hacer".