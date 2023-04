Parece que la nueva ilusión de Bertín Osborne no es del gusto de sus hijas Eugenia y Alejandra, que han roto su silencio para asegurar que lo le ven futuro a la pareja.

Muchos han sido los romances que se le han atribuido a Bertín Osborne desde que se divorciase de su mujer, Fabiola Martínez, con la que tuvo dos hijos, Kike y Carlos. Sin embargo, no ha sido hasta hace unos días cuando ha vuelto a saltar la noticia de que el presentador podría estar de nuevo enamorado.

Mientras se fraguaba esta relación, la vida de Bertín ha sufrido cambios en los últimos meses, tal y como confesaba a Paz Padilla en 'Déjate querer'. ¿Qué piensa la gente cuando se le pone encima de la mesa el nombre de Bertín Osborne? A muchos se les vendrán a la mente palabras como seductor o galán. Así lo quiso dejar claro Paz Padilla en el estreno de su programa Déjate querer en Telecinco. Su amigo Bertín Osborne fue el elegido para el debut de Paz Padilla con este nuevo formato. Y en buena medida no defraudó.

Bertín Osborne ha sido uno de los primeros invitados de Paz Padilla en esta nueva temporada de ‘Déjate querer’. Al cantante siempre le han colgado el cartel de ‘seductor’, pero él se considera “más bruto que un arao”, dice no ser de lágrima fácil, pero reconoce que sí se suele emocionar cuando recuerda a su madre o habla de su hijo Kike (que padece una lesión cerebral). Osborne se sinceró ante Paz Padilla después de un tiempo de ausencia televisiva. De hecho, su presencia estaba siendo disputada por diferentes programas.

Y es que el presentador reconoce tener una vena sensible en la que “salta” para defender a los demás. Recuerda Paz la cámara oculta que le hicieron en un programa de Toñi Moreno y en la que Bertín defendió a una joven de una injusticia y le pregunta si se ha visto en esas situaciones en más de una ocasión: “Me he buscado problemas, yo he estado en chirona dos veces”.

"Estuve en el Puerto de Santa María por una bronca de estas, por un lío en el que me metieron. Estaba en una celda con otras cuatro personas y les preguntaba qué habían hecho. Uno me decía ‘pues yo me he peleado’, y otro me decía ‘pues yo he atracado en varios chalets’, y yo le preguntaba que dónde y me decía ‘allí en Vista Hermosa’ y yo le decía ‘me cago en la leche, allí vivo yo”, cuenta Bertín.

¿Nuevo amor?

Bertín Osborne (68 años) ha pasado ya página de su matrimonio con Fabiola Martínez (50 años). En 2021, la pareja comunicaba su separación después de 20 años de matrimonio y dos hijos en común. Tras el duelo de su ruptura, en el que se han producido alguna que otra tensión, Bertín Osborne ha encontrado el amor. ¡Enamorado! La responsable de su felicidad es Marlises Gabriela Guillem a la que conoció por pura casualidad.

Bertín Osborne tiene pareja, una información que desvela '¡Hola!'. Su novia, a la que su entorno la trata como una "amiga especial" es un rostro nuevo para las publicaciones del corazón. Marlises Gabriela Guillem es la mujer por la que el cantante bebe los vientos y con la que ha iniciado una incipiente relación. Discreta, apenas tiene presencia en redes, salvo un perfil profesional en una conocida plataforma para conseguir trabajo.

Fue un flechazo en toda regla, tal como publica la misma revista. Ambos se conocieron durante la sesión de fotos de la marca de ropa 'El Capote' para la que ambos posaron. ¡Y surgió la chispa! Una de las primeras fotos de la pareja posando para la marca data de abril de 2022, más de un año después de que Bertín anunciara su separación de Fabiola.

Marlises, que ha hablado ya con 'Y ahora Sonsoles' y no ha desmentido la información, compagina sus pinitos como modelo con funciones de auxiliar en la clínica estética que dirige en Madrid. Su especialidad es la prótesis dental, como cuenta en su currículum vitae.

La versión del presentador

A pesar de los últimos rumores, Bertín Osborne ha dado su versión de los hechos. "De ella me gusta todo porque es una monada, pero ni es mi novia ni estoy enamorado. Tampoco ilusionado, que además yo para eso soy más frío que un témpano de hielo" confiesa, asegurando que si a cada amiga que tiene "se le pone la etiqueta de novia, vamos a tener que escribir una enciclopedia". Además, ha dejado claro que «llevo dos años y medio separado, y divorciado también una temporada larga. Yo puedo hacer con mi vida lo que me de la gana», y reitera que con su nueva vida de soltero «me lo estoy pasando muy bien, me estoy divirtiendo muchísimo».

Y tras hablar el presentador, también lo han hecho sus hijas, que han conversado con la revista Diez Minutos para confirmar que "mi padre no tiene novia". Es más, aseguran que no le ven demasiado futuro a la relación porque Bertín "no sentiría" lo mismo que Marlises Gabriela y han zanjado el tema diciendo que no esperan "conocerla porque son sólo amigos".

¿Será verdad? El tiempo lo dirá.