Para muchos es el gran programa de la televisión española en este momento. MasterChef tiene una legión de seguidores y espectadores edición tras edición. Sin embargo el famoso espacio de TVE también es una constante fuente de polémicas, ya sea por declaraciones de sus concursantes o porque se destapa algún escándalo alrededor del concurso.

Famosos rajando, acusaciones de drogas y ahora, directamente, se habla de tongo. Siguen creciéndole los enanos a MasterChef, que está entre lo más visto de La 1 pero sigue perdiendo audiencia año a año. El novedoso formato de esta temporada, con dos galas por semana y récord de concursantes, tampoco levanta al programa de la crisis.

Una evolución hacia el planeta Telecinco

Aunque tenía su salseo como todo 'talent show' era un concurso en el que la cocina era muy protagonista y tenía un papel didáctico, además de un éxito de audiencia para Televisión Española. Ahora es bien diferente. A la edición normal se sumaron la 'Junior' y la 'Celebrity' y el programa ha ido evolucionando hacia un 'reality' más al estilo de Telecinco en el que se destacan las enemistades y los romances, con la única particularidad de que se produce entre fogones. De hecho si antes la mayoría de invitados eran chefs prestigiosos ahora se apuesta más por famosos que han participado en el concurso. Además, a la vista está que se ha sobreexplotado y la audiencia empieza a cansarse. Y a eso se suman las críticas de muchos exconcursantes.

Igual que le ocurre al canal de Mediaset, TVE también está perdiendo audiencia con su producto más destacado. Si las primeras ediciones congregaban a más de tres millones de espectadores la mayoría de noches y la final de 2013 superó los cinco millones y medio, en 2022 nunca se acercó a los dos millones, e incluso el último programa apenas superó la media.

Once años en antena a pesar de la bajada de audiencia

Actualmente el 'talent' ya está emitiendo su undécima edición amateur y los jueces siguen siendo los mismos que el primer día: Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera. Pues bien, tras la marcha en 2019 de Eva González, quien venía siendo la presentadora del programa, todo se ha quedado para los jueces. Ahora, además de probar los platos presentan las pruebas y ejercen de maestros de ceremonias en las pruebas de exterior.

El campeón se hará con 100.000 euros de premio (que se verán reducidos al pasar el filtro de Hacienda), el trofeo del programa y la publicación de un libro de recetas. Además, los tres primeros clasificados recibirán becas para formarse en la Facultad de Ciencias Gastronómicas Basque Culinary Center de San Sebastián. Además cada participante se lleva 1.200 euros por cada programa en el que evita la eliminación. Nada que ver con el dineral que cobran los jueces, en cualquier caso.

Luca se la juega a Merce, que termina siendo eliminada

La audiencia está muy decepcionada con el rumbo que está tomando el programa. En general, el más odiado es Luca, un tiktoker al que el programa ha introducido con el claro objetivo de acercarse al público joven. Sin embargo, lo único que ha conseguido la productora son acusaciones de tongo y comentarios de fans decepcionados que están irritados con el comportamiento del aspirante.

Esta vez ha ido más lejos con Merce como víctima. Es una fan del programa desde la primera edición que estaba cumpliendo su sueño de participar en él. En palabras de Pepe Rodríguez es "la aspirante que más sabe de MasterChef". Pero ha acabado quemada por lo visto por las cámaras y también por los comportamientos de sus compañeros en la casa, que no se ve en la tele pero tiene pinta de tener un ambiente muy 'Gran Hermano'. "Necesito que me dejen en paz que no estén todo el rato mirando y cuchicheando", denunció la concursante, que empezaba a ver como su sueño se convertía en pesadilla.

Así fue el criticado papel del tiktoker en la eliminación de la concursante

Luca tuvo mucho que ver en el adiós de la aspirante. En otra decisión discutida por la audiencia, el creador de contenido fue elegido como el mejor de la prueba por equipos y eso le brindó un poder en la prueba de eliminación: decidir qué técnica de cocinado tenía que emplear cada concursante en una receta libre. Así quedó el reparto.

David : ahumado

: ahumado Pilu : encurtido

: encurtido Lluis : marinado

: marinado Álex : escabeche

: escabeche Jotha : salazón

: salazón Francesc : adobo

: adobo Merce: escabeche

¿La broma del tiktoker salvándose semana tras semana hasta cuándo va a durar? — 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐃𝐞𝐜𝐤 (@mario_deck) 2 de mayo de 2023

A la vista está que dio lo más fácil a sus amigos y lo más difícil a los que no le caían tan bien. El resultado fue que Jotha, Merce y Francesc se la jugaron entre ellos. Y fue la gran amante del programa la eliminada. Pese a todo lo que le han hecho, se fue sin rencor: "He pasado malos momentos los últimos, pero me voy muy orgullosa. Me voy a ver a mi familia. He disfrutado mucho, os he conocido, he aprendido cosas, me llevo a buenos amigos como Eneko, Álex, Pilu, a Francesc, a Jotha y a Fray".

Estaba claro.llevan días haciéndole la cama y bien entre todos lo han conseguido incluidos los jueces que pena que se valore la tontería y malos modos de los demás en vez de la cocina .teatro y audiencia.vergonzoso. — marysol garcia (@leonesa11) 2 de mayo de 2023

Luca estuvo al principio entre ellos, pero la traición había llegado mucho antes del último programa: "Lo consideré y le he cuidado como si fuera un hijo mío. Pero llegó un momento que ya no podía ser". Menos elegante fue el tiktoker en sus declaraciones, que primero dijo que es "una persona buena", se ha divertido con ella y le da mucha pena... pero después cargó contra ella: "Uno puede amar mucho un programa pero no saber vivirlo y es lo que le ha pasado a Merce, que es muy fan pero no está preparada mentalmente para aguantar tanta presión y convivir".