El pasado viernes saltó la noticia que va a marcar un antes y un después en Telecinco. 'Sálvame' finalizará sus emisiones el próximo mes de junio y Ana Rosa Quintana será la encargada de tomar el control de la tarde a partir de septiembre con un nuevo formato.

Una noticia que el programa de Jorge Javier Vázquez se ha tomado con humor y a la que también ha reaccionado la periodista. "No voy a dejar la mañana, no os hagáis ilusiones. Voy a seguir dando guerra. No toda la mañana, pero por lo menos hasta las elecciones (generales) estaré fundamentalmente en la mesa política”, avanzó en su programa.

En medio de este terremoto, el podcast 'Poco se habla' ha publicado una entrevista con Ana Rosa Quintana que se grabó el pasado mes de febrero, según recoge Vertele. Por tanto, en aquel momento la periodista desconocía que iba a ser la sustituta de Jorge Javier, que se coló en una de las preguntas planteadas por Xuso Jones y Ana Brito.

La de Telecinco cogió un papel en la que estaba escrita la siguiente cuestión: "¿Prefieres presentar un programa para el resto de tu vida con Jesús Vázquez o con Jorge Javier Vázquez?". "Para el resto de mi vida no quiero hacer nada", respondió rápidamente.

No obstante, tuvo palabras hacia ambos compañeros de cadena: "A Jesús Vázquez le adoro, es un amigo". En cuanto a Jorge Javier, recordó que fue "una de sus descubridoras" junto a Rosa Villacastín: "Es un tipo estupendo con el que ideológicamente no comparto nada, pero nos queremos". "Cuando él ha tenido problemas yo le he llamado, y cuando yo he estado enferma él me ha llamado. Pero es verdad que estamos muy lejos", reconoció Ana Rosa.