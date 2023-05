Para muchos es el gran programa de la televisión española en este momento. MasterChef tiene una legión de seguidores y espectadores edición tras edición. Sin embargo el famoso espacio de TVE también es una constante fuente de polémicas, ya sea por declaraciones de sus concursantes o porque se destapa algún escándalo alrededor del concurso.

Famosos rajando, acusaciones de drogas y ahora, directamente, se habla de tongo. Siguen creciéndole los enanos a MasterChef, que está entre lo más visto de La 1 pero sigue perdiendo audiencia año a año. El novedoso formato de esta temporada, con dos galas por semana y récord de concursantes, tampoco levanta al programa de la crisis.

Una evolución hacia el planeta Telecinco

Aunque tenía su salseo como todo 'talent show' era un concurso en el que la cocina era muy protagonista y tenía un papel didáctico, además de un éxito de audiencia para Televisión Española. Ahora es bien diferente. A la edición normal se sumaron la 'Junior' y la 'Celebrity' y el programa ha ido evolucionando hacia un 'reality' más al estilo de Telecinco en el que se destacan las enemistades y los romances, con la única particularidad de que se produce entre fogones. De hecho si antes la mayoría de invitados eran chefs prestigiosos ahora se apuesta más por famosos que han participado en el concurso. Además, a la vista está que se ha sobreexplotado y la audiencia empieza a cansarse. Y a eso se suman las críticas de muchos exconcursantes.

Igual que le ocurre al canal de Mediaset, TVE también está perdiendo audiencia con su producto más destacado. Si las primeras ediciones congregaban a más de tres millones de espectadores la mayoría de noches y la final de 2013 superó los cinco millones y medio, en 2022 nunca se acercó a los dos millones, e incluso el último programa apenas superó la media.

Once años en antena a pesar de la bajada de audiencia

Actualmente el 'talent' ya está emitiendo su undécima edición amateur y los jueces siguen siendo los mismos que el primer día: Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera. Pues bien, tras la marcha en 2019 de Eva González, quien venía siendo la presentadora del programa, todo se ha quedado para los jueces. Ahora, además de probar los platos presentan las pruebas y ejercen de maestros de ceremonias en las pruebas de exterior.

El campeón se hará con 100.000 euros de premio (que se verán reducidos al pasar el filtro de Hacienda), el trofeo del programa y la publicación de un libro de recetas. Además, los tres primeros clasificados recibirán becas para formarse en la Facultad de Ciencias Gastronómicas Basque Culinary Center de San Sebastián. Además cada participante se lleva 1.200 euros por cada programa en el que evita la eliminación. Nada que ver con el dineral que cobran los jueces, en cualquier caso.

Jordi Cruz estalla contra Ana y Jorge Juan: "Es una vergüenza... y más me da a mí"

Tocaba prueba por parejas y Ana y Jorge Juan cocinaron juntos. O al menos lo intentaron, porque no hubo ni rastro de las dos tapas que debían elaborar. "Que no pongan nada, nosotros no presentamos nada", dijo la aspirante enfadada. Una actitud que no gustó nada a Jordi Cruz, que prestaba atención desde lejos. Cuando le confirmaron que no había platos se dirigió rápidamente hacia ellos.

"Pero si teníais las bolas, teníais todo hecho", dijo mientras llegaba a su zona de cocinado. Ahí encontró un desastre pero sí observó que habían cocinado algunas partes del plato, así que les obligó a emplatar lo que había inmediatamente. "Y si es una vergüenza, más me da a mí que vienen unos comensales que no van a comer", explicó.

Ana quería irse del plató, algo a lo que obviamente no accedió Jordi Cruz: "No vas a ninguna parte, te quedas aquí tranquilita". La sevillana, después de unas lágrimas, pareció tranquilizarse un poco a partir de ahí, pero luego cargó contra el juez en las declaraciones a las cámaras del programa.