Sálvame es un programa de televisión de la cadena española Telecinco, que se emite de lunes a viernes en horario de tarde. Desde su inicio en 2009, se ha convertido en uno de los programas más populares y seguidos de la televisión española, gracias a su formato de entretenimiento y espectáculo, en el que se combinan noticias del mundo del corazón, crónica social y entrevistas a personajes famosos.

El programa se caracteriza por la presencia de un equipo de colaboradores, encabezado por Jorge Javier Vázquez, quien ha sido el presentador y director del programa desde sus inicios. Junto a él, encontramos a un variopinto grupo de personajes que han ido formando parte del programa a lo largo de los años, como Belén Esteban, Kiko Hernández, Lydia Lozano o María Patiño, entre otros.

Las claves de Sálvame, al descubierto

El formato del programa se divide en diferentes secciones, como la conocida "Sálvame Deluxe", en la que se entrevista a personajes famosos o se analiza la actualidad del mundo del corazón.

El programa también se caracteriza por su lenguaje desenfadado y cercano, en el que se utilizan expresiones populares y coloquiales, y por su tratamiento de los temas más controvertidos del mundo del espectáculo, como las relaciones amorosas, los conflictos familiares o las adicciones.

Algunos tertulianos de Sálvame ya han fallecido

Pero tras tantos años en la escena, es normal que varios de sus tertulianos ya hayan fallecido. En este caso, son cuatro los colaboradores que han fallecido: Mila Ximénez, Marujita Díaz, Paco Marsó y Carmen Hornillos.

Críticas por parte de la audiencia por la emisión de Sálvame

A pesar de que Sálvame ha sido criticado por algunos sectores de la sociedad por su supuesto sensacionalismo y falta de ética periodística, lo cierto es que el programa ha sabido conectar con una audiencia amplia y fiel, que se siente atraída por su estilo fresco y desenfadado, así como por las historias de los personajes famosos que aparecen en el programa.

El futuro de Rafa Mora

El futuro de muchos de los colaboradores está en el aire dentro de Telecinco, pero no tanto por otros como Rafa Mora, que tiene muy controlado a que se dedicará y cuales serán sus fuentes de ingresos una vez termine su colaboración en el programa.

El valenciano está seguro de que no le va a faltar trabajo, aunque sea fuera de televisión: "A mí no me va a faltar el trabajo después de 'Sálvame'. Trabajo en la discoteca La Reserva y este verano voy a hacer todos los domingos una fiesta en un beach club en Ibiza" comentó en el programa.

Además, durante el programa descubrió su faceta como organizador de eventos e incluso pegó una primera vacilada a sus compañeros si estaban preocupados por encontrar un puesto laboral. "No os preocupéis que este verano, por lo menos, os doy curro a quien quiera", les dijo.

Rafa Mora, que cuenta con más de 620.000 seguidores, en sus redes sociales, realiza también eventos, bolos o presentaciones en las que quieran contar con su presencia. Además, el valenciano cuenta con inversiones inmobiliarias fuera de la televisión.

"Si me adapto a un sueldo de 1.000 o 1.500 euros al mes me puedo tirar 30 años sin trabajar"

"Llevo más de diez años tirando de alquileres, tengo dos casas que compré sin hipoteca en Benicàssim y Castellón" , comentaba. Hasta ahí bien, pero luego llegó la segunda vacilada. "Si me adapto a un sueldo de 1.000 o 1.500 euros al mes, ajustándome el cinturón, me puedo tirar 30 años sin trabajar", concluyó Rafa Mora.