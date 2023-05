Más conocido como 'el cantante de La Ruleta de la Suerte', Joaquín Padilla es un personaje polémico. No es santo de la devoción de la audiencia e incluso muchos seguidores del programa han llegado a pedir su despido por su disconformidad con cómo canta. A pesar de todo sigue ahí e interpreta las canciones que salen en los paneles.

Sin embargo lo que ha ocurrido ahora es mucho más grave. Esta vez han sido los concursantes los que han mostrado su malestar con el cantante y este no ha dudado en encararse con ellos. Jorge Fernández, presentador del programa, ha tenido que intervenir para apaciguar las aguas.

Tenso encontronazo entre Joaquín Padilla y los concursantes de 'La Ruleta de la Suerte'

El detonante de la pelea fue la interpretación del cantante de 'Sola con mi soledad', un tema de Marisela que data de 1985. Es decir, hace 38 años. Este programa contaba con tres participantes muy jóvenes que no habían nacido en ese momento y a Isa le costó dar con la respuesta.

El punto de discordia no fue esta vez cómo cantó Joaquín, sino la elección de la canción. Los concursantes preferían música más actual que conocieran para poder acertar los paneles. "Esto es un temazo", reivindicaba el artista.

Jorge Fernández pone paz y no se descartan medidas en el programa

"Me tenéis contento hoy, menos mal que me he ganado una comida, que si no...", dijo Padilla tras ser increpado. Después Jorge Fernández le ofreció un vino para que se calmase y aceptó: "Un vinito, un vinito, olvida la comida". Entre risas, el presentador reprochó su actitud a los concursantes: "Lo que me hacéis hacer para tener contento al cantante".

¿Tomará medidas el programa poniendo canciones actuales? Por ahora no se descarta. Sin embargo lo más probable es que el repertorio musical siga siendo similar al que hay ahora y se mezclen temas más clásicos con otros más recientes. El tiempo dirá.