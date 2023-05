Jorge Sanz acudió a 'La Roca' para promocionar su nuevo proyecto '19, solos frente a la verdad', un documental en el que once intérpretes narran su experiencia vivida durante la pandemia. El actor ha hablado de toda su trayectoria profesional desde su niñez: "Yo no escogí mi profesión, la profesión me eligió a mí", añadiendo estar muy agradecido de haber podido vivir de ello.

El participante de la primera temporada de 'EL Desafío' aseguró su radical cambio de ver la fama según han ido pasando los años: "A los 18 años yo era un chulito arrogante. Tenía trabajo, fama, todo me iba bien y todo me salía bien. Era insoportable". Por otro lado, el actor quiso advertir a los futuros compañeros de profesión: "Hay gente que se ha quedado en el camino y otros que han sabido reaccionar". Por último, Jorge Sanz reconoció haber sobrepasado algunos límites: "Llevo diez años intentando quitarme toda la fiesta y toda la vaina que me he echado a la espalda".