Toni acudió al programa asegurando no haber encontrado hasta el momento a su chico ideal. Sin embargo, durante la presentación a pesar de no tener ningún prototipo de persona, sí que tiene una peculiar forma de escoger a sus "ligues", como el propio Carlos Sobera le preguntó durante la entrevista. "Hay un tema que me gusta mucho, el de los eneatipos. Son patrones de personalidad según la psicología", reconociendo ser un friki al conocer todas las categorías.

Tras ir enumerando los diferentes eneatipos, el presentador le terminó cortando con cierto tono humorístico: "¿Algo más que me quieras contar? Me has metido un rollo... ¡Voy a por tu cita!". El programa le ha presentado a Manuel, un mallorquín que no ha terminado de convencer al soltero en un primer momento: "No me parece feo, pero no he sentido esa atracción".

Ya en la mesa, Toni ha admitido ser más partidario de los eneatipos que del horóscopo, como ya dejó claro nada más entrar en el restaurante, algo que Manuel desconocía. Tras coincidir en que los homosexuales o bisexuales no tienen por qué "salir del armario", el mallorquín huyó al baño en busca del consejo de una amiga: "Es muy majo, vive en Mallorca, pero creo que no es mi prototipo. Creo que es eneatipo seis".

Tras recibir el apoyo de su compañera y tener claro su eneatipo Toni decidió comunicar su veredicto final a Manuel: "Yo sí tendría una segunda cita. Me ha parecido interesante y creo que tiene más por conocer", una decisión que también ha sido correspondida por Manuel que también quiso tener una segunda velada con Toni.