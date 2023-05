Telecinco es una cadena particular, donde destacan una serie de programas por encima del resto. Ana Rosa es la líder de las mañanas, mientras que un Sálvame venido a menos las pasa cada vez más canutas contra Antena 3 y tiene las horas contadas para desaparecer de la parrilla por baja audiencia.

En cualquier caso, no todo son malas noticias, ya que el programa de Ana Rosa Quintana lidera las mañanas con más del 20% del share, toda una barbaridad, creciendo además su diferencia con sus rivales (Susanna Griso y compañía).

La historia de El Programa de Ana Rosa

Abreviado como AR, este magacín matinal es producido por Unicorn Content y Mediaset España para Telecinco. El formato se estrenó en 2005 y se emite de lunes a viernes y ocupa toda la mañana en el horario matinal

. El horario de Ana Rosa: 8.55 horas a 13.30 de lunes a viernes

El Programa de Ana Rosa aborda la actualidad desde diferentes perspectivas: entrevistas a personalidades, reportajes de investigaciones, secciones temáticas y tertulias, con mesas de debate con Ana Rosa al mando y hoy por hoy Óscar de la Fuente desde la dirección (desde 2020).

Además se hace un repaso diario -algo que también ocurre con el resto de magacines de la cadena- de los realities de la cadena y se cuenta con un espacio de debate para la actualidad de la prensa rosa.

Tensión entre Joaquín Prat y Patricia Pardo... y plato de huevos fritos en directo

El Programa de Ana Rosa abrió el melón de la alimentación saludable por el menú de la confirmación de la infanta Sofía y saltaron chispas. Paloma Barrientos reveló que el colegio de la hija del rey tenía un menú diferente y lo cambió por uno más sano. Sin embargo, ahora que se va a graduar están revirtiéndolo: "Ya han empezado a introducir huevos fritos".

Ahí fue cuando intervino Patricia Pardo: "Me parece muy bien que la reina abogue por la comida saludable". Y a Joaquín Prat no le hizo mucha gracia el comentario: "Ah vale, que unos huevos fritos no son saludables". Algo que no hizo cambiar de parecer a la pareja de Christian Gálvez: "Los huevos son muy buenos, pero fritos todos los días, como en la gran mayoría de los colegios de este país, no lo son".

El pequeño encontronazo se solucionó de buen rollo a la conclusión del programa. "Los hay tocahuevos. Pero escucha, querido, como tus deseos son órdenes para nosotros aquí tienes tus dos huevos fritos con pan. No te vas a 'Ya es Mediodía' hasta que te los comas", dijo Patricia Pardo mientras entregaba el plato a su compañero. No se los acabó pero sí que mojó un poco de pan en la yema mientras apoyaba el plato en sus piernas. No es la forma más limpia de comer y pudo haberse ensuciado bastante.