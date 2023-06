Desde su primera emisión en 2006, El Hormiguero se ha convertido en uno de los programas de entretenimiento más populares y queridos de la televisión española. Presentado por Pablo Motos, este show ha sabido conquistar a la audiencia con su originalidad, humor y sorprendentes experimentos científicos.

Uno de los aspectos más destacados de El Hormiguero es su formato único. El programa combina secciones de entrevistas a celebridades con sketches cómicos protagonizados por las adorables y traviesas hormigas Trancas y Barrancas. Estas dos simpáticas marionetas, junto a Motos, crean un ambiente de diversión y complicidad que ha resultado irresistible para el público de todas las edades.

Pablo Motos, un presentador con trayectoria

Pablo Motos, con su carisma y habilidad para conectar con los invitados, es un elemento clave en el éxito de El Hormiguero. Su estilo amigable y cercano hace que las estrellas se sientan cómodas y dispuestas a participar en las dinámicas del programa de una manera única. Además, Motos demuestra su versatilidad al llevar a cabo entrevistas interesantes y entretenidas, donde se abordan desde temas de actualidad hasta curiosidades personales de los invitados.

Pero El Hormiguero no se limita solo a la entrevistas. Una de las secciones más emocionantes del programa son los experimentos científicos que desafían las leyes de la física y la lógica. En el programa se llevan a cabo en directo demostraciones sorprendentes que entretienen y educan a la audiencia al mismo tiempo. Estos experimentos han convertido al programa en una referencia para aquellos interesados en la ciencia de una forma amena y accesible.

La sorprendente reflexión sobre egoísmo y esclavitud

Pablo Motos siempre sorprende y no sabes por dónde va a aparecer. Esta vez decidió reflexionar. "Esta noche voy a pasarme de la raya hablando de un tema que nos afecta a casi todos y que, además, puede amargarnos la vida, que es el miedo a decir 'no'", explicó. El valenciano habló largo y tendido sobre ese miedo a desilusionar a los demás y por ello tragar con algo que no nos gusta.

La postura del presentador en este tema es firme: "Decir 'sí' cuando queremos decir no es una forma de esclavitud, porque renunciamos a nuestra voluntad para someternos a la voluntad de otro". De hecho, él tiene claro lo que aconseja: "Atreverte a decir 'no' puede hacerte sentir culpable o egoísta, pero vale la pena porque es un acto de honradez contigo mismo". Motos considera que todos nos ahorraríamos muchos disgustos y problemas si fuéramos de cara: "No engañaríamos a nadie, ni nos sentiríamos engañados". ¿Y tú, estás de acuerdo?