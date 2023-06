El Festival de la Canción de Eurovisión es un evento anual que reúne a países de toda Europa (y ocasionalmente de otras partes del mundo, como Australia) para competir en una competición de canciones pop. Desde que comenzó en 1956, el festival ha atraído a audiencias de millones de personas en todo el mundo y se ha convertido en uno de los eventos televisivos más importantes del año.

Cada país que participa envía una canción original y única para competir en la competición. La canción es interpretada por un artista seleccionado por el país, y un panel de jueces y votantes de todo el continente elige al ganador. El proceso de votación se lleva a cabo en dos rondas: dos semifinales el martes y el jueves en las que participan todos los países menos el Big 5 (España, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia) y el vigente campeón y avanzan diez países cada noche... y la gran final, que tradicionalmente se disputa en sábado y corona al ganador.

La diversidad por bandera

El Festival de Eurovisión no es solo una competición musical; también es una celebración de la diversidad y la cultura europeas. A menudo, los artistas utilizan la oportunidad para mostrar la riqueza de sus propias tradiciones y costumbres, y para destacar temas sociales y políticos importantes.

El festival ha sido criticado en el pasado por su enfoque en la extravagancia y el espectáculo, y por su énfasis en la imagen en lugar de la calidad musical. Sin embargo, para muchos, el Festival de Eurovisión sigue siendo una oportunidad emocionante para celebrar la música y la cultura, y para unir a personas de todo el mundo en un espíritu de diversión y amistad.

La rajada de Marta Sango: "De la visibilidad no se come nada"

Tras un decepcionante resultado de Blanca Paloma España ya se prepara para la próxima edición. El representante de España en Suecia saldrá por tercer año consecutivo del Benidorm Fest, que se ha actualizado con polémicas normas. Y es que ahora los aspirantes que se presenten deben comprometerse a asistir a un montón de eventos y no pueden subir vídeos de sus actuaciones en el festival hasta seis meses después.

Marta Sango, que compitió con Chanel entre otros artistas en 2022, no ha dudado en rajar de este cambio. "No vamos a allí teniendo todos los medios disponibles para nosotros y nos tenemos que costear casi todo. Si, además, nos quitas una canción, ¿dónde está el respeto y eso de apoyar al artista para que crezca? Es que de la visibilidad no se come nada. Considero que me faltan muchos años y he hecho muchas cosas por visibilidad, pero llega un momento que tienes que pagar a tus bailarines o tienes que pagar tu casa, porque tu padre no te va a mantener toda la vida. Es que nos cuesta vivir de ser artistas", reflexionó sobre esta nueva política de TVE en declaraciones a La Caja de la Música. La andaluza ha confirmado que no se presentaría con estas bases.