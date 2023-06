A menos de un mes para las elecciones generales del próximo 23 de julio, Pedro Sánchez continúa concediendo entrevistas en diversos medios de comunicación. El presidente del Gobierno acudirá este martes, 27 de junio, al plató de 'El hormiguero' para charlar con un Pablo Motos que ha sido muy crítico con él durante los últimos años.

En medio de la expectación por este encuentro televisivo, ha empezado a propagarse un rumor que el espacio de Antena 3 se ha visto obligado a desmentir a través de sus redes sociales. En concreto, el programa ha negado que Pedro Sánchez haya pedido que el público sea sustituido por militantes del PSOE "para evitar posibles abucheos".

"Pedro Sánchez no ha solicitado ningún cambio en el público de mañana", subrayó la cuenta de Twitter de 'El hormiguero' durante la noche de ayer.

Pedro Sánchez no ha solicitado ningún cambio en el público de mañana #PedroSánchezEH — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 26, 2023

Esta mañana, en 'Espejo Público', Susanna Griso se ha hecho eco del comunicado que lanzó el espacio de entretenimiento a última hora de ayer: "Ya les digo que 'El Hormiguero' ha tenido que salir al paso de bulos y de rumores sobre supuestas exigencias de Pedro Sánchez para acudir a ese programa".

"Como por ejemplo, que no hubiera público para así evitar el riesgo de abucheos y sí aplausos y risas enlatadas", ha continuado diciendo la periodista, que ha insistido en la versión del programa de Motos: "Confirma en redes sociales que Pedro Sánchez no ha solicitado ningún cambio en el público". "Vamos, que no ha solicitado prescindir del público que es lo que había corrido en las últimas horas" ha zanjado.