Los castings de 'OT 2023' volvieron a ofrecer un momento que está dando la vuelta al mundo a través de las redes sociales. Después de las goteras que interrumpieron las pruebas en Zaragoza, Noemí Galera se quedó sin palabras en Bilbao con la imitación que realizó Yunimat, un aspirante con el pase Prime que cuenta con más de cuatro millones de seguidores en TikTok.

"En redes sociales me hice conocido porque imito a personajes animados", comentó el creador de contenido, algo que originó que la directora de la Academia del 'talent' musical le pidiese una demostración de su imitación del Gato con Botas de Shrek.

Con Mamen Márquez riéndose a carcajada limpia, Yunimat también confesó que imitaba al personaje de Pinocho en la saga del Ogro, ofreciéndose a Galera a hacerle también una demostración: "Soy muy fan de Shrek y no he venido con las cosas de Shrek porque mi madre no me ha dejado".

"Podría seguir, pero prefiero cantar", aseguró el tiktoker ante la cara de circuntancia de una Noemí Galera anodada y el aplauso de Mamen Márquez.