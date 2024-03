Jorge Javier Vázquez ya está de vuelta en Telecinco. El presentador reapareció el pasado jueves ante las cámaras en el estreno de 'Supervivientes 2024', que arrancó con gran éxito de audiencia. Tras la cancelación de 'Sálvame' y del fugaz 'Cuentos Chinos', el de Badalona ha querido compartir cómo se ha sentido durante los últimos meses y cómo afronta su nueva etapa en Mediaset.

"Estoy recibiendo muchísimos mensajes de compañeros, de gente que me está deseando mucha suerte y me siento con mucho cariño", aseguraba en una entrevista concedida a El Mundo antes de la primera gala del reality: "Está claro que después de 20 años dando la barrila, si vuelvo y a nadie le importa, a nadie le interesa, ¡joder, pues igual no vuelvo!".

Jorge Javier, que al entrar en plató recibió una fuerte ovación por parte del público, se pronunció sobre la expectación que ha generado su vuelta a los platós: "Joder, antes me echaban tanto de más y ahora tanto de menos. Es tan bonito... Lo estoy gozando mucho".

En esa misma entrevista, reconocía sentirse "nervioso" por su vuelta al prime time de Telecinco: "Pero no como esos nervios que te traicionan sino como esos nervios que te mantienen en tensión, pero en plan hiperpositivo. Nervios que te concentran".

Así quedó demostrado durante las cuatro horas que duró la gala, por la que recibió un aluvión de halagos y críticas positivas en redes sociales, así como por parte de compañeros de cadena como Joaquín Prat.