Chelo García-Cortés ya tiene un nuevo trabajo tras el final de 'Sálvame'. La periodista ha fichado como nueva colaboradora de 'Mañaneros', programa con el que volverá a encontrarse con Jaime Cantizano, con el que ya compartió plató de '¿Dónde estás Corazón?' (Antena 3) durante más de 8 años.

La comunicadora se ha estrenado en el espacio matinal de TVE hablando de la primera gala de 'Baila como puedas', momento en el que ha bromeado después de que Cantizano se disculpase por no haberla presentado: "Es que luego si no hablo...". "Aquí, no te preocupes, que vas a hablar", le contestó el presentador, que reiteró: "Bienvenida de corazón, luego te iba a dar tu sitio".

En su primer día, García-Cortés tambien puntualizó algunas informaciones sobre Bárbara Rey, y recibió la propuesta de Jaime Cantizano para que asumiese nuevos retos en el programa, más allá de participar en la mesa de crónica social.

“En este programa Terelu ha cocinado, Irma (Soriano), Lydia... No descartemos tú te pongas el delantal”, le dijo el presentador a la periodista, que aceptó el reto proponiendo hacer un cocido madrileño.