Tras cumplirse una semana de que se celebrase Eurovisión 2024, Nebulossa ha hablado alto y claro sobre las críticas recibidas en su paso por el certamen europeo. Mery Bass y Mark Dasousa acudieron a '¡De viernes!' y aprovecharon su visita para contestar a todas las críticas recibidas.

"Todo el mundo puede tener su opinión y no podemos gustar a todo el mundo", comenzó diciendo Mery Bass. "La gente no ha entendido la ironía de la canción. Yo no quiero que me llamen zorra, ¡todo lo contrario! Lo que digo es que si hago lo mismo que hace un hombre, ¿por qué me tienes que llamar zorra?", confesaba en el plató de Telecinco.

Pese a aceptar las críticas recibidas, Mark Dasousa aprovechó para hablar de un comentario que el pasado fin de semana había hecho Aurelio Manzano en 'Fiesta'. "Discrepo con una cosa que ha dicho este chico sobre hacer el ridículo y las votaciones. Nos votó casi la misma gente que a Francia, pero condiciona mucho el jurado y tienen el control de quién quieren que esté o no", sentencia.

Recordemos que el televoto representa el 50,6% de los votos que recibe cada una de las candidaturas mientras que el 49,4% recae en del veredicto del jurado.