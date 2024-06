La deteción de un empleado por haber, presuntamente, violado a una cabra en el Hospital Veterinario de la Universidad Complutense de Madrid ha estado presente en la última entrega de 'Espejo Público'. El debate sobre este asunto ha estado marcado por Toni Cantó, que ha sembrado la polémica con sus opiniones al respecto: “Para mí esto no es lo más sorprendente. Me cuesta tomarme en serio esta noticia".

"Para mí lo sorprendente es que para un caso como este se haga una denuncia, vaya a haber un juicio y se hagan dos análisis de ADN, a la cabra y al susodicho”, aseguró Cantó, originando un silencio muy incómodo entre los colaboradores del programa matinal de Antena 3 que estaba en dicha tertulia.

"Nuestro sistema judicial no está sobrado ni de recursos ni de tiempo para este tipo de cosas. Por otro lado, tomándolo a cachondeo, recuerdo haber tenido una reunión en el Congreso en el que me informaron de estos temas. Me quedé alucinado. Varias asociaciones me comentaron que hay un número muy elevado de violaciones a animales", continuó Cantó.

El exdiputado también aseguró que está en contra del maltrato animal, añadiendo un 'pero' en su intervención sobre el gasto que conlleva este tipo de hechos: "Me parece un despropósito que se utilicen toda esta serie de recursos públicos para un caso como este".

Las palabras de Cantó en 'Espejo Público' también tuvo una reacción inmediata por parte de las personas que estaban en ese tramo del pograma. Por ejemplo, Susanna Griso se sorprendió por este último argumento del exactor sobre los recursos públicos para investigar este asunto: "¿De verdad? Porque yo me felicito de ello".

"¿Y cómo demostrarías entonces que ha sido él? A lo mejor es lo que se necesita hacer para poder condenar a este tipo. A mí que le caigan tres años, pocos me parecen. Es una auténtica salvajada", comentó Gonzalo Miró, situándose al lado de la opinión de Susanna Griso.

Después de escuchar las opiniones de Miró y Griso, Cantó volvió a tomar la palabra para mantenerse en su posición inicial: "Me cuesta tomarme en serio este tema, de verdad. Repito, me parece una animalada gastar una serie de recursos como estos en una policía y en una judicatura que siempre están faltas de tiempo y de recursos en un caso como este".

“Yo he visto inseminaciones artificiales a ganado bastante más lesivas que probablemente lo que pueda haber sufrido este animal”, añadió, provocando la indignación de Miquel Valls, que tuvo el apoyo de otros tertulianos: "Vamos, que tú todo esto lo consideras innecesario por tratarse de un animal”.

“A mí me parece que es una exageración gastar todo el dinero público que se va a gastar en este caso por una violación a una cabra (...) Hay que la gravedad que se le da un caso como éste cuando puedes ir a un supermercado y puede ver en bandejas envasadas al vacío a cabras, pollos, conejos, cerdos cortados a trozos. Se les ha dado una vida absolutamente miserable en macrogranjas y en sitios infames, pero sólo se nos despierta la moral en casos como este”, afirmó, sentenciando con la siguiente y polémica frase: "Confundimos violaciones con zoofilia”.