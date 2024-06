Rosa Benito no formará parte del casting de 'Supervivientes: All Stars'. La colaboradora de televisión ha anunciado que no volverá a los Cayos Cochinos en esta edición especial del reality de Telecinco a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, explicando el por qué de esta decisión.

"Me preguntan si voy a volver a vivir esta experiencia. Desde aquí digo que "no". Me he roto el radio (todo va bien), pero ahora toca rehabilitación… A los que me quieren y deseaban verme, ¡lo siento! Los que me quieren menos, ¡gracias!", escribió Benito en este post que subió a su perfil oficial, en el que adjuntó cuatro imágenes de su paso por 'Supervivientes 2011'.