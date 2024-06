Amaia Romero ha sido la última invitada del programa ‘La resistencia’, y aunque acudió a presentar su nuevo single “Nanai”, la ganadora de ‘OT 2017’ hizo mucho más que eso. Además de cantar el himno de su tierra, Navarra, la cantante le regaló a David Broncano un disco de Stella Maris, el grupo que se formó en la serie ‘La Mesías’, de Movistar Plus+, y que ha actuado recientemente en el Primavera Sound.

Siguiendo con el guion normal del programa, el presentador le hizo las clásicas preguntas sobre el sexo y el dinero, a lo que Amaia respondió sin tapujos. Sobre las relaciones sexuales en los últimos 30 días, la navarra afirmaba que “eso no lo sé, David”, aunque finalmente dio la cifra del 6,2. Pero lo que realmente sorprendió fue su confesión sobre el dinero.

Amaia Romero no dio una cantidad concreta sobre el dinero que tiene en el banco, aunque confesó que “desde que gané OT, la cosa fue para arriba”. Además, no dudó en dar otra cantidad: “He pagado 70.000 euros en la última declaración de la renta. Ha sido duro”. Esto provocó la respuesta del presentador que dedujo que “eso es que ha entrado bastante dinero”.

En el programa no solo ha hablado de esto, sino que también ha reflexionado sobre su carrera musical, de lo que ha dicho que “en otras cosas soy más insegura, pero esto es lo que mejor se me da”. Recordemos que Amaia no solo ha pasado por ‘OT 2017’, sino que fue participante de otros talents como ‘Cántame una canción’ en Telecinco o ‘El número uno’ en Antena 3.