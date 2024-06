‘Supervivientes: All Stars’ ha arrancado con muchísima fuerza y lo demuestran sus audiencias. El programa ha sido líder todas y cada una de las noches en las que se ha emitido, y esto se debe a todos los momentazos que dan los concursantes durante su paso por Honduras. En el programa ‘Tierra de nadie’, emitido anoche, se vivieron algunos de los momentos más tiernos y más divertidos de la edición.

Entre ellos se encuentra el perdón de Marta Peñate a Carmen Borrego, pues tras el paso de la hermana de Terelu por ‘Supervivientes 2024’, Peñate había sido muy crítica con ella. La concursante actual, que pasa por bajones emocionales, ha sido interpelada por Jorge Javier, que le ha comentado que “potota” la espera llena de críticas. Ante esto, Marta ha comentado que “'Potota' ya sabe que yo no soy muy estable, no pasa nada”, aunque rápidamente rectificaba, afirmando que “¡'Potota' no, yo no la quiero llamar así, Carmen perdona, que sé que te molesta!”.

Además, durante la gala se vivieron fuertes momentos de tensión entre Sofía Suescun y Olga Moreno, pues mientras la segunda le recriminaba a Abraham su nominación el pasado domingo, la primera defendía al compañero. Suescun afirmaba que “Una vez más, víctima. No me parece justo que le dejes como malo”, a lo que Olga respondía que “No soy ninguna víctima y no empecemos”.

Sofía tomaba entonces la palabra, diciendo que “tú eres la reina de las víctimas, te gusta mucho y es tu papel que siempre le has tenido, en el que te has sentido cómoda. Eres experta en darle la vuelta a las historias donde toda su vida, déjalo ya. No creo que tengas la conciencia muy tranquila. Te estoy hablando de lo que se ha mostrado en España, que eres la sufridora de la vida porque lo has pasado muy mal. Con lo que sé me es suficiente”, ante lo que Olga respondía con una pregunta: “¿Y tú qué papel tienes? Yo la conciencia la tengo muy tranquila, no voy a hablar del tema. Esto es surrealista de verdad”. Jorge Javier finalmente le pedía a la de Pamplona que dejara a un lado el pasado y que se centrara en ‘Supervivientes’.

Por otro lado, en ‘Tierra de nadie’ se ha producido la salvación de uno de los nominados, que, entre Olga Moreno, Adara Molinero y Jorge Pérez, finalmente fue el guardia civil quien recibió el favor del público. El hombre, al borde de las lágrimas, comentaba que “Estoy que no me lo creo, la verdad. Veía una nominación durísima, complicadísima. Espera, eh, es que es muy emocionante. Gracias, de verdad, a toda la gente que me apoya, gracias, gracias de todo corazón. Os quiero”.

Finalmente, uno de los momentos más divertidos de la noche llegó de la mano del líder de la semana: Abraham. El chico decidía desnudarse completamente y pasearse como Dios le trajo al mundo por las playas de los Cayos Cochinos, tapando únicamente sus partes con las manos. “Adán, ¿dónde está Eva?”, bromeaba Marta Peñate con su compañero. A él se unía Alejandro Nieto, que decidía enseñar el culo a sus compañeros. Marta finalmente decidió ponerle nota a Alejandro, que decía que podía ser un culo de 9, mientras que Sofía Suescun opinaba sobre el de Abraham que “lo tiene buen puesto” y le daba un 8.