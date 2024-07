Los programas están en constante renovación, y siempre buscan conseguir a personajes potentes para atraer a los espectadores de cara a la nueva temporada. Por ello, según ha informado Algo Pasa TV, ‘TardeAR’ está tratando de fichar al personaje más buscado de la prensa del corazón actualmente como colaborador: el jinete Álvaro Muñoz Escassi.

Escassi ha sido el protagonista involuntario de todas las noticias de prensa rosa debido a su ruptura con la modelo María José Suárez. Pero no solo por su separación, sino por los motivos de la misma: el futuro posible colaborador le habría sido desleal, y ella se habría enterado a través de un email que le habría enviado la persona con la que iba a quedar.

Según informó el presentador Miquel Valls en el programa ‘Espejo público’, “el correo tiene cinco puntos. La persona que le manda el correo se presenta y en el punto número uno le dice que Álvaro le ha sido infiel, las veces que le ha sido infiel y con quién, las intenciones que tenía Álvaro con esta persona junto a María José. Le explica algunas prácticas sexuales que realizaba con detalle. Álvaro le prometió pasar días con esta persona que se pone en contacto”.

Pero por si esta historia fuera poco rocambolesca, dentro de la misma se ha metido a un personaje inesperado: la actriz Hiba Abouk. La protagonista de ‘Eva & Nicole’, la nueva serie de Atresplayer, habría pasado algunas horas con el jinete durante una fiesta y parece que podrían estar más unidos de lo esperado. De hecho, la propia Suárez afirmaba que “he estado muchos días en shock y ahora me entero también de lo de Hiba. No voy a entrar en lo que fue. Te cuento esto porque no lo voy a hacer en ningún plató de televisión”, por lo que esta da veracidad al posible romance entre Hiba Abouk y Álvaro.