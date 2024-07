La cadena estadounidense Showtime ha anunciado un bombazo inesperado: Michael C. Hall volverá a interpretar al icónico personaje de Dexter Morgan en una nueva serie. Se trata de 'Dexter Resurrection', y es una continuación de 'Dexter: New Blood', que retomaba la historia del forense diez años después de la ficción original, cerrando así su polémico final.

De 'Dexter Resurrection', ambientada en la actualidad, todavía no se han revelado muchos detalles, pero se especula que Dexter podría convertirse en el "oscuro pasajero" de su hijo Harrison, interpretado por Jack Alcott en 'Dexter: New Blood'. La noticia se dio a conocer durante el panel de 'Dexter: Original Sin' en la Comic Con, con una aparición sorpresa de Michael C. Hall junto al productor ejecutivo y showrunner Clyde Phillips.

Showtime también anunció que Hall prestará su voz al joven Dexter en 'Dexter: Original Sin', una precuela ambientada en los años noventa con Patrick Gibson como protagonista. Esta noticia se suma a la emoción generada por 'Dexter Resurrection', ofreciendo a los fans antiguos y nuevos una doble dosis de su personaje favorito. La cadena está aprovechando el éxito de la franquicia para atraer a una nueva generación de espectadores.

Chris McCarthy, codirector ejecutivo de Paramount Global y presidente/director ejecutivo de Showtime & MTV Entertainment Studios, expresó su entusiasmo: "Estamos encantados de que el brillante Michael C. Hall repita su icónico papel como Dexter Morgan. 'Dexter: Resurrection' atraerá a los fans de siempre, mientras que 'Dexter: Original Sin' presentará esta icónica serie a una nueva generación". Con la serie original de 'Dexter' emitida entre 2006 y 2013 y 'Dexter: New Blood' en 2021, la franquicia continúa expandiéndose con nuevos capítulos esperados en 2024 y 2025.