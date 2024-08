La hija de Arantxa del Sol estalla contra Ana Herminia. Lucía Serrano ha querido dar su versión de los hechos a través de un mensaje dejando claro que habla desde su propio conocimiento y no el de sus padres. "No se lo podrá perdonar jamás", asegura rotunda la joven, en referencia al incalculable daño generado a su familia.

"Ojalá vuestras hijas nunca se vean en una situación tan asquerosa y repugnante", hizo saber a sus seguidores. "Ojalá no tengan que sufrir en un futuro por vuestras ansias de fama, si es que lo están haciendo ya. El daño que habéis hecho a mi familia, no lo voy a perdonar", le hace saber a Ana Herminia.

Lucía Serrano no se queda ahí, la joven tiene aún más palabras para la mujer de Ángel Cristo: "Mis padres no están ahí gracias a ti porque jamás se prestarían a la suciedad a la que te dedicas tú y tu mujer". "Esta señora ha ido a manipular y a hacer daño. Se ha llenado la boca de barbaridades", sentencia.

No me has conocido cuando tenía 4 años, sino cuando tenía 18. Antes de eso no sabía de su existencia. Tú jamás has estado presente en mi familia, que te quede claro (...) A mí no me van a tapar la boca", zanja la hija de Finito de Córdoba.