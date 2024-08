El trío formado por Maite Galdeano, Sofía Suescun y Kiko Jiménez lleva muchos días en el centro del huracán después de unos vídeos en los que Maite Galdeano decía que iba a cortar toda relación con su hija por culpa de su pareja. Desde entonces, mucho se ha especulado sobre los motivos, pero fue ayer cuando Omar Suárez pudo dar con las claves de esta ruptura familiar.

El periodista de Telecinco comenzaba diciendo que “Sofía, el último día que está en Madrid, justo en el momento que se mete en el coche de producción y segundos antes de que le quiten el móvil para estar incomunicada, recibe un mensaje de Maite Galdeano diciéndole: 'Prepárate porque a la vuelta ya no vas a estar con Kiko, yo me voy a encargar de que esta relación se rompa y nunca más ese señor vuelva a nuestras vidas’. En ese momento Sofía se queda incomunicada y no puede hablar con Kiko”

Entonces, el que fuera reportero de ‘Sálvame’ continuaba relatando que “a los dos o tres días después, es cuando Maite le manda un mensaje a Kiko en el que le dice que ‘lo mejor para todos es que te pires de nuestras vidas. Se acabó tu chollo de venir a la finca de los Galdeano. En la tele a partir de ahora nos haremos los hipócritas, pero entre tú y yo la relación ha terminado y no volverás a pisar esta casa’”

Finalmente, Suárez ha recalcado que “el problema de todo esto es que Sofía le deja a Kiko encargado de mantener la casa. Es a la vuelta cuando Sofía le dice a Kiko que le tiene que contar algo y es que ‘mi madre me mandó este mensaje’, y Kiko le cuenta lo que también le hizo”.