Risto Mejide sigue fichando a gente en su programa, y la última llegada se ha producido por una gran polémica. Será Xavier García Albiol, actual alcalde de Badalona, quien se siente muy pronto como tertuliano del programa, pero ha llegado con polémica incluida: Risto Mejide le ha tachado de tener un discurso “tremendamente racista” tras un mensaje publicado en sus redes sociales.

En un tuit que publicó el político del Partido Popular, Albiol escribía que “Estoy en un ferry de Balearia desde Ibiza a Barcelona. Han embarcado a unos diez hombres marroquíes - todos con una bolsa de una entidad social- de entre 25 y 40 años, todos con teléfono, casi todos con gafas de sol, aspecto saludable, alguno incluso con un cuerpo de gym y haciéndose fotos con el signo de victoria. Cuando lleguen a Barcelona se repartirán por las ciudades del entorno, entre ellas supongo que Badalona. Lo que ocurra después, con casi toda seguridad, la mayoría ya lo sabemos. Esto acabará como Francia antes que después. Al tiempo”.

Ante estas palabras, Risto Mejide le preguntaba al político si se arrepentía, a lo que este respondía con un rotundo “no. Yo no puedo separar la problemática de la inmigración”. Además, el presentador le comentaba cómo sabía la nacionalidad de la gente que viajaba en ese barco, ante lo que Albiol respondió que “por el idioma. En Badalona tengo una comunidad marroquí importante. Sé diferenciar los idiomas, aunque no pueda entenderlos”. Hay que recalcar que el político ha afirmado que hablaban “marroquí”, lengua que no existe como tal, pues en el país se hablan de forma oficial dos idiomas: el árabe y el bereber.

El presentador pasaba a terminar su conexión en directo con Badalona afirmando que “igual lo que hace usted es relacionar la delincuencia con la inmigración. Usted la ha cagado en un tuit y si yo fuera amigo suyo le diría que lo quitase y que pidiese perdón. Es tremendamente racista”, pasando posteriormente a anunciar el fichaje del político por el programa.