Aldama asegura a la jueza que pactó pagar el ascenso del Zamora a Segunda B con dinero del entorno de Delcy Rodríguez

El "nexo corruptor" del caso Santos-Ábalos, Víctor de Aldama, ha declarado este miércoles como testigo ante la jueza que investiga el caso Supercopa que pactó pagar el ascenso del Zamora Club de Fútbol, del que era propietario, a Segunda B, con 450.000 euros procedentes de Panamá que logró del presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Andrés Giménez Ochoa, considerado muy cercano a la vicepresidenta del país sudamericano, Delcy Rodríguez.

Para que su club pudiera obtener la plaza del Reus, que desapareció por problemas económicos, desde la Federación le pidieron que depositada una cantidad de dinero. Y por eso el socio venezolano de Aldama hizo una transferencia desde Panamá, pero los fondos no llegaron "en tiempo y forma" por un "tema de blanqueo de capitales".

Aldama reitera que Koldo habló con el Consejo de Deportes para interceder por el Zamora / efe

Dentro de las gestiones para lograr el ascenso, Aldama logró que el asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, llegara a ponerse contacto con el que fuera entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol RFEF), Luis Rubiales, quien desoyó la petición en favor del Andorra de Gerard Piqué.

La jueza Delia Rodrigo había citado a declarar a Aldama como testigo tras conocer que este había asegurado que se había cabreado con Luis Rubiales, precisamente por favorecer al FC Andorra de Piqué. La magistrada acordó esta diligencia tras ver la declaración del empresario en la Audiencia Nacional.

El comisionista confesó que recurrió al exasesor de Ábalos, también imputado en el caso de las mascarillas, para tratar de llegar al Ministerio de Cultura en 2019, del que dependía el entonces el Consejo Superior de Deportes (CSD), con la intención de conseguir el ascenso administrativo a Segunda B del Zamora Club de Fútbol, del que el comisionista era presidente.

El "Rubiales" venezolano

Tal y como informó esta redacción, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vincularon a Aldama en su día con el empresario venezolano Jorge Andrés Giménez Ochoa, actual presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), y a quien los guardias califican como "una persona de la confianza de la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez", apuntando a indicios de que pudo financiar una parte de las mordidas que Aldama pagó Koldo García en el pelotazo de las mascarillas con el Ministerio de Transportes.

Giménez, además, fue una de las personas que acompañaron a Rodríguez en el vuelo que aterrizó en Barajas el 20 de enero de 2020 y que provocó la intervención del entonces ministro Ábalos debido a que la vicepresidenta venezolana tiene prohibido el ingreso en territorio de la UE desde 2017.

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), Gianni Infantino (i), camina junto a Jorge Giménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) / Miguel Gutiérrez / EFE

Sobre esta persona en particular, Aldama ha señalado este miércoles a la jueza de Majadahonda que fue "quien les apoyó con el tema de la transferencia", para poner los recursos que permitieran el ascenso del Zamora, pero que no tomó participaciones en el Zamora porque al final "no llegaron a nada".

Desde Panamá

"La transferencia venía de una cuenta de un socio extranjero desde Panamá", ha relatado Aldama, según el acta de la declaración a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Después ha añadido que desde la Federación finalmente "otorgaron la plaza al Andorra que aunque era un equipo de la zona geográfica era un equipo de categoría inferior".

Según el acta de declaración de Aldama ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid), el empresario relató que conoce a Rubiales desde que entró en el Zamora en 2017 y durante su etapa como presidente de este club ha hablado con él unas 50 o 60 veces, siempre por temas de futbol, y que cuando se fueron conociendo un poco más tuvieron relación. Conocía también al jefe de servicios jurídicos de la federación por temas deportivos.

Así, ha incidido en que como el Reus no podía optar a la plaza por un problema económico, y una sanción administrativa, se quedó una plaza libre. Y que "lo lógico es que la obtuviera alguien de la misma zona de Cataluña". Como L'Hospitalet la rechazó, se abrió la posibilidad de que equipos de otras zonas pudieran acceder a la plaza, para lo que había que depositar un dinero. En este marco ha explicado la transferencia que no llegó a tiempo desde Panamá porque fue interceptada por el banco..

