Silvia Bronchalo rompe su silencio en 'Tardear' para defender a su hijo: "Él duerme con más presos"

El caso Daniel Sancho vuelve a estar de actualidad porque se han cumplido en estos días dos años desde aquel asesinato en el que el cocinero acabó con la vida de Edwin Arrieta en Tailandia. Las polémicas han hecho vuelto a poner en el foco este caso y Silvia Bronchalo ha decidido romper su silencio para defender a su hijo.

La actriz ha hablado con el equipo de 'Tardear', donde ayer Rodolfo Sancho enviaba un comunicado y ha comenzado diciendo cómo se encuentra su hijo: "Daniel está bien. Han pasado dos años y, es verdad, esta semana está siendo un poco revuelta con algunas informaciones y cosas que salen, pero en general, bien".

"Tiene sus días, unos días estará mejor y otros días estará peor, igual que cualquier persona. No tiene ningún problema ni ningún conflicto con nadie. Sí, he escuchado que decían que tenía algún privilegio y entiendo que no tiene ningún privilegio. Él duerme en una celda con más presos. Nadie tiene una celda para él solo", aclara la madre del condenado.

"De hecho, si tuviera una celda para él solo, sería una celda de castigo únicamente y eso no ha ocurrido. Él hace la vida que hacen todos los presos ahí: se levantan, rezan, les cuentan diariamente varias veces, hace sus tres comidas al día y el tiempo que están ahí está leyendo o practicando muay thai", añade la actriz.

"Yo me comunico una vez a la semana con Dani desde hace meses" desvelaba Bronchalo en la conversación. Por su parte, Alejandro Rodríguez, quien ha conseguido la entrevista explica cómo ha sido hablar con la madre de Daniel: "Ella se emociona y hay un momento que le cuesta hasta articular palabra y acabar las frases. Ella es muy prudente, no quiere decir nada que perjudique a su hijo".

"De momento, no ha habido contestación por parte de la corte. Creo que ahora a quien le toca resolver o hablar es a la Corte de Tailandia. Él está esperando esa contestación. Él tiene su optimismo, lógicamente" comenta la actriz sobre el recurso presentado por la familia del cocinero y que está pendiente de ser resuelto.