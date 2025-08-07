Almudena Cid deja muy 'tocado' a Christian Gálvez

El ‘culebrón' entre Almudena Cid y Christian Gálvez continúa después de que su relación acabase en diciembre de 2021. Sobre todo después de que el presentador comenzase pronto un nueva relación junto a Patricia Pardo.

La ex gimnasta está muy afectada por todo lo sucedido y ha enviado una serie se mensajes desoladores para su expareja, después además de que Christian Gálvez dedicase unas palabras muy tiernas a Patricia Pardo.

Algo que le ha hecho mucho daño a Almudena Cid, como demuestra en sus redes sociales. Eso sí, no de manera directa, sino cada vez que interactúa con otros usuarios. Los ‘likes’, en este sentido, delatan su opinión actual sobre su expareja, al que también dejó de seguir en las redes una vez dio a conocer su nueva relación.

"Después de que fue una sorpresa para Almudena, cuando días antes le regalaba flores con declaración de amor incluido, fue como una arremetida hacia ella y sin ningún respeto. Fue un 'ala, ahí te quedas, tengo a otra y a ti te engañé con el ramo de flores, te has creído todo'" expresó un usuario en Twitter. Almudena Cid le dio ‘me gusta’. Sólo es un ejemplo y a pocas palabras basta.

Detractores en las redes

Y es que son muchos ya los detractores con los que se está encontrando Christian Gálvez en las redes sociales por su manera de proceder pública con su nueva pareja. Algo que consideran innecesario e incluso exagerado apenas pocos meses después de su ruptura con Almudena Cid.