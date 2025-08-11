La verdad de Telecinco que llevó a la gran 'borrada' de Rocío Carrasco: ¿Qué pasó?

Rocío Carrasco y todo lo que gira entorno a ella se había convertido desde hace un año en uno de los temas más recurridos de Telecinco. La emisión de su primer documental fue un antes y un después en su vida y, de ser la eterna desaparecida, pasó a ser la gran protagonista de su historia, principalmente la vivida junto a Antonio David Flores.

En las últimas semanas, el estreno de 'Montealto: regreso a la casa' la volvió a situar en el ojo del huracán y centro de las polémicas. Su empeño por desenmascarar a su familia estaba dando mucho que hablar.

Por eso resulta todavía más extraña la actitud que repentinamente ha tomado Mediaset, en el que ningún programa habla Rocío Carrasco. Es evidente que algo está ocurriendo en Telecinco con este cambio de guion y los espectadores lo han notado.

Se trata de un giro radical en el que de un día para otro la hija de Rocío Jurado ha desaparecido de todos los programas de Telecinco. Ni 'El programa de Ana Rosa', que tiene como colaboradora a su hija Rocío Flores, ni 'Ya es mediodía', donde trabaja su tía Rosa Benito, ni en las más de cuatro horas que dura 'Sálvame' se está haciendo mención alguna a ella.

Demasiadas incógnitas en el aire

Todo apunta a que desde la dirección de la cadena se habría dado la orden de no tocar más el tema de Rocío Carrasco y menos aún el enfrentamiento que tuvo con su hija cuando ésta tenía 15 años.

Rocío Flores y Gloria Camila, en una imagen de archivo. / EUROPA PRESS

Al menos es lo que apuntan algunas informaciones pues hacer pública la sentencia judicial de Rocío Flores cuando era menor de edad es algo que podría poner en importantes aprietos judiciales a Mediaset.

Otros, por otra parte, consideran que este silencio es pasajero y que tiene una razón de ser, quizá relacionado con la segunda parte de su serie documental 'Montealto: regreso a la casa'.