Gonzalo Miró abandona Atresmedia: fichaje bomba de TVE para presentar 'Directo al grano' con Marta Flich

Importante golpe de timón de TVE. La cadena pública ha cerrado el fichaje de Gonzalo Miró para copresentar 'Directo al grano', el nuevo magacín de actualidad que comandará Marta Flich, que se emitirá en la franja de tarde de La 1 a partir del próximo mes de septiembre. Este sorprendente movimiento supondrá que el comunicador abandonará Atresmedia, donde trabajaba como analista político en programas como 'Espejo público’ y 'La Roca', entre otros.

De esta manera, Gonzalo Miró volverá volver a trabajar como presentador, labor que ya ejerció hace dos décadas de la mano de Concha García Campoy en los inicios de 'Las mañanas de Cuatro' y que desempeñó con soltura, obteniendo buenas críticas.

Analista político, comunicador, y licenciado en Ciencias Políticas y con formación en cine en Nueva York, Miró aportará una visión informada, el debate constructivo y el análisis reposado: "Afronto con mucha ilusión este proyecto junto a una gran profesional que admiro por su estilo desenfadado y cercano”, afirma. “Buscaremos analizar la actualidad y acercarla a los espectadores de una manera clara, directa y entretenida, sin manipulaciones ni rodeos”.

Por su parte, Marta Flich liderará el programa como presentadora principal. Reconocida por su estilo directo, su ironía y su capacidad para explicar lo complejo con cercanía, la periodista y economista ha desarrollado una sólida trayectoria en televisión (‘Todo es mentira’, ‘Late Motiv’, ‘En la frontera’) y en redes sociales, donde sus editoriales virales han conectado con una audiencia transversal.

Producido por RTVE en colaboración con La Osa Producciones Audiovisuales y Big Bang Media (THE MEDIAPRO STUDIO), ‘Directo al grano’ apostará por una narrativa clara, voces diversas y una estructura flexible. Además de la mesa de análisis, en la que participarán cada día varios analistas, el programa contará con reportajes y con un equipo de reporteros especializados.