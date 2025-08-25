Audiencias 24/08/2025
'Una nueva vida' resiste en Antena 3 mientras el cine de La 1 se lleva el liderazgo y Telecinco cae con '¡Allá tú!'
La película 'Jurassic World: El reino caído' lidera el domingo con un 12,9%, frente al 10,7% de la ficción turca y el débil 6,7% del concurso de Telecinco
Redacción Yotele
La 1 volvió a apostar por el cine de gran espectáculo y acertó. La emisión de 'Jurassic World: El reino caído' se convirtió en lo más visto del domingo con un 12,9% de cuota de pantalla y 1.172.000 espectadores. Antena 3 mantuvo su apuesta habitual con 'Una nueva vida', que repite estabilidad con un 10,7% y 838.000 seguidores. En cambio, Telecinco sigue sin levantar cabeza en domingo: '¡Allá tú!' solo consiguió un 6,7%, mejorando tres décimas respecto a su mínimo de la semana pasada. A menor escala, laSexta alcanzó un 6,1% con 'Agente 355', mientras que Cuatro se quedó en un 5,1% con una reposición de 'Cuarto milenio'.
La tarde también fue terreno para los dinosaurios: 'El mundo perdido' (10,8%) y 'Jurassic Park 3' (11%) sobresalieron entre el resto de ofertas y contribuyeron a que La 1 se convirtiera en la única cadena en superar el 10% en esta franja. Antena 3 quedó en segunda posición con un 9,9% gracias a su primer 'Multicine', mientras que La 2 brilló con 'La Vuelta a España', que alcanzó un 6%.
Por la mañana, el entretenimiento se repartió. Antena 3 logró un destacado 18,6% con 'La ruleta de la suerte' a pesar de ser reposición. En Telecinco, 'Agárrate al sillón' vivió una jornada irregular: arrancó con un 7,2%, pero su tercera entrega se desplomó hasta el 3,9%.
PRIME TIME
La 1
La película de la semana “Jurassic World: El reino caído”: 1.172.000 (12,9%)
Cine “Al filo del mañana”: 508.000 (11,2%)
Antena 3
Una nueva vida: 838.000 (10,7%)
Telecinco
¡Allá tú!: 592.000 (6,7%)
laSexta
El taquillazo “Agentes 355”: 563.000 (6,1%)
Cine “El infiel (2019)”: 196.000 (4,3%)
Cuatro
Lo sabe, no lo sabe: 252.000 (2,9%)
Cuarto milenio: 458.000 (5,1%)
La 2
Imprescindibles: 152.000 (1,6%)
Versión española: “Cosmética del enemigo”: 171.000 (2%)
LATE NIGHT
La 1
Cine 2 “Cómo termina”: 111.000 (5,2%)
Antena 3
Una nueva vida: 184.000 (6,3%)
Telecinco
¡Allá tú!: 257.000 (6,8%)
laSexta
Cine 2 “Blackwood”: 86.000 (4,4%)
Cuatro
Cuarto milenio: 271.000 (8%)
La 2
Versión española: Última sesión “Oswald, el falsificador”: 62.000 (1,4%)
SAC: En la mente criminal: 45.000 (1,9%)
SAC: En la mente criminal: 38.000 (2,2%)
TARDE
La 1
Sesión de tarde “Jurassic Park: El mundo perdido”: 885.000 (10,8%)
Sesión de tarde 2 “Jurassic Park 3”: 848.000 (11%)
Sesión de tarde 3 “Mi pequeño amor”: 455.000 (6,5%)
Aquí la Tierra: 746.000 (10%)
Antena 3
Multicine “Protección peligrosa”: 810.000 (9,9%)
Multicine 2 “¿Te acuerdas de mí, mamá?”: 647.000 (8,4%)
Multicine 3 “La intrusa (2018)”: 562.000 (8%)
Telecinco
Fiesta: 620.000 (8,1%)
laSexta
Cine “Ava”: 500.000 (6,1%)
Cine 2 “La tapadera”: 385.000 (5,1%)
Cuatro
Home Cinema "Regreso al futuro 3": 638.000 (7,8%)
Home Cinema 2 "Astérix en los Juegos Olímpicos": 477.000 (6,4%)
La 2
Saber y ganar: Fin de semana: 246.000 (3,1%)
La vuelta: 493.000 (6%)
Ruta vía de la plata: Diario de un ciclista: 217.000 (2,7%)
Documentales de La 2: 148.000 (2%)
Ruralitas: 158.000 (2,2%)
Grandes diseños: 170.000 (2,1%)
MAÑANA
La 1
Viaje al centro de la tele: 231.000 (8,6%)
Viaje al centro de la tele: 251.000 (7,9%)
Viaje al centro de la tele: 298.000 (8,5%)
D Corazón: 515.000 (9%)
Antena 3
Pelopicopata: 16.000 (2,6%)
Los más…: 107.000 (4,5%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 267.000 (6,7%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 516.000 (10,7%)
La ruleta de la suerte: 1.197.000 (18,6%)
Telecinco
Got Talent España: Momentazos: 122.000 (8,8%)
Got Talent España: 244.000 (8,9%)
Agárrate al sillón: 250.000 (7,2%)
Agárrate al sillón: 276.000 (5,5%)
Agárrate al sillón: 261.000 (3,9%)
laSexta
Equipo de investigación: 19.000 (2,8%)
Equipo de investigación: 69.000 (5,1%)
Equipo de investigación: 136.000 (6,1%)
Equipo de investigación: 151.000 (5%)
Equipo de investigación: 187.000 (5,6%)
Equipo de investigación: 285.000 (6,6%)
Cuatro
¡Toma salami!: 6.000 (1%)
¡Toma salami!: 21.000 (2,8%)
¡Toma salami!: 44.000 (4,7%)
Volando voy: 108.000 (6,9%)
Volando voy: 214.000 (7,9%)
Viajeros Cuatro: 297.000 (9%)
Viajeros Cuatro: 359.000 (8,5%)
La 2
El archipiélago indómito: 14.000 (2,7%)
Mamíferos: 17.000 (2,4%)
Los conciertos de La 2: 40.000 (3,5%)
Buenas noticias TV: 31.000 (2%)
Shalom: 27.000 (1,6%)
Medina: 30.000 (1,6%)
Últimas preguntas: 60.000 (2,7%)
El día del señor: 197.000 (7%)
Pueblo de Dios: 120.000 (3,7%)
Pueblo de Dios: 63.000 (1,9%)
El camino interior: 97.000 (2,8%)
Flash moda: 131.000 (3%)
El escarabajo verde: 137.000 (2,5%)
¡Qué animal!: 120.000 (1,9%)
Saber y ganar: Fin de semana: 62.000 (0,8%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 1.633.000 (20,9%)
Telediario 1: 1.027.000 (13,1%)
laSexta Noticias 14h: 477.000 (7,7%)
Noticias Cuatro 1: 467.000 (7,6%)
Informativos Telecinco 15h: 505.000 (6,5%)
Prime Time
Telediario 2: 967.000 (11,4%)
Antena 3 Noticias 2: 948.000 (11,4%)
Informativos Telecinco 21h: 736.000 (8,9%)
laSexta Noticias 20h: 471.000 (6,7%)
Noticias Cuatro 2: 358.000 (5,1%)
RANKING
Diario: La 1 (10,5%), Antena 3 (9,9%), Telecinco (7%), Cuatro (6,2%), laSexta (5,5%), La 2 (2,7%).
Mensual: Antena 3 (12,1%), La 1 (10,3%), Telecinco (7,9%), Cuatro (5,4%), laSexta (5,4%), La 2 (3,2%).
