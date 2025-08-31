laSexta
'Salvados' elige al invitado más irreverente para reencontrarse con Gonzo en el estreno de la nueva temporada
El Gran Wyoming, con quien coincidió el presentador gallego durante su etapa en 'El intermedio', será el primer invitado
Redacción Yotele
'Salvados' se suma a la semana de estrenos que la semana que viene llenará la parrilla televisiva de novedades y regresos. El programa de laSexta ha lanzado su fecha de estreno y además ha desvelado a su primer invitado.
Para esa primera entrega, que se emitirá el domingo 7 de septiembre a las 21:30 horas, laSexta aboga por un reencuentro entre Gonzo y el Gran Wyoming, presentador de 'El Intermedio'.
El gallego y el humorista se volverán a ver después de seis años, cuando Gonzo abandonó 'El intermedio' para asumir las riendas de 'Salvados' después de que Jordi Évole decidiera dejar el programa.
"Es Chechu para sus amigos pero hace más de 40 años que se transforma y cambia de nombre delante de las cámaras de televisión. El próximo domingo, estreno de temporada con El Gran Wyoming", reza la promo del programa.
- La Real Sociedad lleva al límite la decisión sobre el futuro de Umar Sadiq
- Valencia y Real Sociedad buscan el acuerdo final por Sadiq
- Sadiq se queda fuera del acuerdo entre la Real Sociedad y el Girona por Yangel Herrera
- Estas son las notas de los jugadores del Valencia CF contra el Getafe
- El sencillo truco para saber si una llamada es SPAM sin contestar
- Largie Ramazani habla 'cuando importa
- Bordalás: 'El Valencia CF ha hecho muy buenas incorporaciones
- Enzo Barrenechea vuelve a acordarse del Valencia CF